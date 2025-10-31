¿Dónde se vive mejor de España? Estas son las comunidades con mejor calidad de vida

La calidad de vida en España creció ligeramente en 2024, alcanzando los 101,47 puntos frente a los 101,20 del año anterior, según el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) publicado por el INE.

La mejora se debe principalmente a avances en salud, trabajo y educación, aunque ocio, relaciones sociales y experiencia general de la vida registraron un retroceso

Las comunidades con mejor calidad de vida fueron la Comunidad Foral de Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74), mientras que Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67) se situaron en los últimos puestos.

Otras regiones destacadas por encima de la media nacional fueron (101,47), Cantabria (103,42), Aragón (103,39), Islas Baleares (103,13), Principado de Asturias (102,90), Comunidad de Madrid (102,28), Comunidad Valenciana (102,27) y Castilla y León (102,51).

Por debajo, Extremadura (101,43) Cataluña (101,31), Castilla-La Mancha (101,11), Región de Murcia (100,36), Galicia (99,67), además de las ciudades autónomas de Melilla (98,95) y Ceuta (97,91).

En comparación con 2023, los mayores avances respecto a 2023 se produjeron en Islas Baleares (con un aumento de 0,77 puntos) y Canarias (de 0,65), señala el INE.

Cada comunidad sobresalió en distintas áreas: la Comunidad Foral de Navarra destacó en salud, ocio y relaciones sociales, entorno y medioambiente y experiencia general de la vida. País Vasco en condiciones materiales de vida y educación.

Por su parte, Baleares destacó en trabajo, Principado de Asturias en seguridad física y personal, y Comunidad Valenciana en gobernanza y derechos básicos.