Paso del Cometa 3I/ATLAS, en directo: trayectoria y últimas noticias hoy 31 de octubre
El cometa interestelar alcanzó este jueves su perihelio, el punto más cercano al Sol, para alejarse definitivamente del Sistema Solar. Esta es la trayectoria del misterioso objeto
El pasado 30 de octubre 3I/ATLAS alcanzó su punto más próximo al Sol. Cada hallazgo en torno al cometa es más sorprendente que el anterior y todo el mundo permanece atento a él con expectación. Este visitante interestelar, el tercero de su tipo detectado tras ’Oumuamua (2017) y Borisov (2019), no solo intriga por su velocidad (68 km/s, unos 245.000 km/h), su tamaño (un núcleo de entre 10 y 30 km) o su origen (se estima que lleva miles de millones de años vagando por el espacio interestelar), sino por la trayectoria que lleva el cometa desde que fue descubierto en verano de 2025.
Según los cálculos de la NASA y del CfA de Harvard, 3I/ATLAS alcanzó este jueves su perihelio a una distancia aproximada de 1,4 unidades astronómicas, unos 210 millones de kilómetros. Aunque no se acercará tanto como el cometa Halley o el más reciente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), esta fase será crucial para observar cómo responde su núcleo al calor solar.
Paso del Cometa 3I/ATLAS, en directo: trayectoria de hoy 31 de octubre
Xabier Pérez Couto, astrofísico sobre el 3I/ATLAS: "El 19 de diciembre tendrá su máximo acercamiento con la tierra"
Xabier Pérez Couto, astrofísico de la Universidade da Coruña y líder del equipo de investigación que ha logrado reconstruir la trayectoria orbital del cometa 3I/Atlas, nos explica qué hace especial a este cometa, que revelan sus observaciones sobre los cometas interestelares y aclara las especulaciones que han circulado en redes.
¿Cómo seguir la trayectoria de 3I/ATLAS?
3I/ATLAS ha mostrado una trayectoria constante de manera hiperbólica que permita seguirla pese a no poder observar el cometa directamente con un telescopio. Estas son algunas páginas por las que se puede seguir su trayectoria:
- The Sky Live ofrece monitoreo del cometa analizando su distancia con la Tierra. Además, predice sus coordenadas para los próximos días.
- 3Iatlaslive utiliza datos de la NASA para crearmapas en 2D que proyectan la trayectoria del cometa
¿Cuándo se podrá saber algo nuevo de 3I/Atlas?
Ahora mismo, los telescopios que siguen su trayectoria no pueden observarlo. 3I/Atlas ha quedado oculto tras la intensa luz solar, una situación conocida como “conjunción solar”, que impide la detección de cuerpos cercanos a la línea visual del Sol. No se trata de un fenómeno inusual, pero sí de un paréntesis frustrante para los científicos, que esperaban seguir recopilando datos sobre su composición química y comportamiento.
Los astrónomos estiman que 3I/Atlas volverá a ser visible a partir de mediados de noviembre, cuando se aleje lo suficiente del resplandor solar. En ese momento, telescopios terrestres y espaciales, entre ellos el James Webb Space Telescope y el Very Large Telescope de Chile, retomarán el seguimiento.
¿Qué significa que la NASA haya detectado este brillo en 3I/ATLAS?
Cuando un visitante interestelar pasa fugazmente por nuestro sistema solar, cada destello, cada cambio de luz, puede contarnos algo sobre su origen, su composición y, en última instancia, sobre mundos que pueden parecer muy lejanos. Eso acaba de ocurrir con 3I/ATLAS: se ha observado un brillo repentino mientras “se escondía” detrás del Sol, y el hallazgo plantea importantes preguntas.
Siga en directo la trayectoria del cometa 3I/ATLAS. El pasado jueves alcanzó su punto más cercano al Sol y desde hoy viernes se alejará dando lugar a nuevas conclusiones de su origen y composición.
