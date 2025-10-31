Paso del Cometa 3I/ATLAS, en directo: trayectoria y últimas noticias hoy 31 de octubre

El pasado 30 de octubre 3I/ATLAS alcanzó su punto más próximo al Sol. Cada hallazgo en torno al cometa es más sorprendente que el anterior y todo el mundo permanece atento a él con expectación. Este visitante interestelar, el tercero de su tipo detectado tras ’Oumuamua (2017) y Borisov (2019), no solo intriga por su velocidad (68 km/s, unos 245.000 km/h), su tamaño (un núcleo de entre 10 y 30 km) o su origen (se estima que lleva miles de millones de años vagando por el espacio interestelar), sino por la trayectoria que lleva el cometa desde que fue descubierto en verano de 2025.

Según los cálculos de la NASA y del CfA de Harvard, 3I/ATLAS alcanzó este jueves su perihelio a una distancia aproximada de 1,4 unidades astronómicas, unos 210 millones de kilómetros. Aunque no se acercará tanto como el cometa Halley o el más reciente C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), esta fase será crucial para observar cómo responde su núcleo al calor solar.

Paso del Cometa 3I/ATLAS, en directo: trayectoria de hoy 31 de octubre