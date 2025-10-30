La hija de Sánchez, matriculada en una universidad católica privada mientras el gobierno carga contra la educación de pago

Carlota Sánchez Gómez, hija del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha iniciado sus estudios universitarios en ESIC University, una institución privada de inspiración católica situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La joven cursa el primer año del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés. Esta universidad está regentada por la congregación religiosa de los Padres Reparadores del Sagrado Corazón de Jesús.

Esta decisión familiar se produce en un contexto político marcado por la ofensiva del Gobierno contra la educación universitaria privada. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que endurece significativamente los requisitos para la creación y mantenimiento de campus privados, medidas que han sido calificadas por el sector como un intento de "limitar" este modelo educativo.

El decreto que amenaza a universidades como ESIC

La nueva normativa exige a las universidades privadas contar con al menos 4.500 estudiantes, ofrecer 10 títulos de grado, seis másteres y tres doctorados, además de conseguir un 2% de fondos en concursos competitivos. ESIC University, que actualmente tiene 3.700 alumnos y no cumple con todas estas exigencias, dispone de un plazo de seis años para adaptarse a la nueva regulación.

No es la primera vez que dirigentes progresistas eligen la educación privada para sus hijos. Recientemente se supo que Pablo Iglesias e Irene Montero han escolarizado a dos de sus tres hijos en un colegio privado del norte de Madrid, a pesar de haber calificado anteriormente este modelo de enseñanza como "un mecanismo de segregación social" y "un atraco de los ricos a los pobres".

La carrera que cursa la hija de Sánchez tiene un coste anual de 12.900 euros y se extiende durante cinco años. Curiosamente, la propia Begoña Gómez, esposa del presidente, realizó un curso en esta misma institución. La elección educativa de la familia Sánchez mantiene coherencia con su historial formativo, ya que el presidente estudió en el centro privado María Cristina de El Escorial y realizó su doctorado en la Universidad Camilo José Cela.