Precio de la luz hoy, viernes 31 de octubre, por horas: en este momento justo podrás encender la lavadora

Nuevo descenso del precio medio de la luz en el mercado mayorista. La luz este viernes 31 de octubre estará cotizada en 55,79 euros el megavatio hora (MWh), según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). De este modo, los consumidores tendrán pocos sustos de Halloween.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 31 de octubre?

Para variar, los momentos más caros del día oscilarán entre primera hora de la mañana y última hora de la tarde, cuando el sol se ha puesto. A evitar, los momentos entre las 07:00 y las 09:00 de la mañana, cuando el MWh mayorista estará por encima de los 75 euros. También a evitar el lapso entre las 18:00 y las 23:00. El momento más caro del día en el mercado mayorista se ha fijado en las 20:00 de la tarde, a 93,74 euros el MWh.

El valle será agradecido. Entre las 11:00 y las 15:00 el MWh estará cotizado por debajo de los 16 euros. El momento más barato del día será a las 14:00 cuando el MWh estará valorado en 15,7 euros.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 31 de octubre