Encendido de luces de Navidad en Madrid 2025: fecha oficial, ubicación y novedades

Con el mes de noviembre a la vuelta de la esquina, la Navidad es ya una realidad para la mayoría de ciudades en España, donde han empezado a poner las luces decorativas por sus calles, plazas y avenidas principales. Entre las más conocidas e impresionantes del país, se encuentran las de Madrid. Este año el alumbrado dará vida a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos que conforman la capital y, seguirá respetando la sostenibilidad ambiental a través del uso de más de 13 millones de bombillas tipo LED.

Por segundo año consecutivo, Madrid contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que participaron en el concurso convocado por el Ayuntamiento. Aun así hay algunas que son propuestas de nuevos diseñadores de prestigio gracias al convenio con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

¿Cuándo y dónde se encienden las luces de Navidad en Madrid?

Este año los madrileños no tendrán que esperar tanto para ver la decoración de Navidad. Aunque en otras ocasiones, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida ha dado el pistoletazo de salida en torno al 23 o 28 de noviembre, en 2025 se adelanta bastante con respecto al año anterior.

El próximo sábado 22 de noviembre, será el momento en el que calles y plazas se enciendan entre millones de bombillas que darán paso a la nueva Navidad madrileña. Sin embargo, una de las grandes novedades es el cambio de ubicación donde se celebrará el encendido. Este 2025, según ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid, se hará en la Plaza de Cibeles. "Cada año congrega más expectación dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña", sintetiza Almeida.

Encendido de las luces de Navidad 2024 en Madrid A. Pérez Meca Europa Press

El invitado especial de la Navidad 2025

El año pasado, el acto navideño estuvo a cargo del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en un acto que tuvo lugar en la Puerta del Sol como era habitual. Sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce quién será el encargado de encender el alumbrado de Navidad en la capital. No obstante, desde el Ayuntamiento sí han aclarado que ya se ha elegido a la persona que apretará el famoso botón en Cibeles.

Novedades del alumbrado navideño

Las luces de Navidad de Madrid 2025 suman un total de 157 kilómetros, lo que equivale a un viaje de la capital a Toledo y vuelta. En cuanto a la decoración, se sabe que se colocarán 126 cerezos, 13 grandes abetos luminosos y 7.134 cadenetas. A esto se le suman otros elementos decorativos con sistemas de bajo consumo. Como en los últimos años, el gasto del consumo eléctrico será asumido por la empresa adjudicataria. De esta manera, Madrid se enfrenta a la Navidad más temprana y grande de su historia desde 2019.