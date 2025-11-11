Vuelve la Purple Weekend a León con el Espacio Vías como protagonista

El Espacio Vías de la ciudad de León acogerá entre el 5 y el 8 de diciembre una nueva edición, y son ya 36, del Purple Weekend, festival mood y sixtie.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, fue la encargada de presenta hoy la cita, acompañada por el presidente Centro León Gótico, Juan Dopico, el director del festival, Miguel Borraz, y Héctor César Lendoiro, de Más Galicia.

Se trata de una cita clásica del puente de diciembre que destaca por la calidad de las bandas participantes y al colorido de toda la programación cultural que lo acompaña. “Es un festival que se ha convertido en una cita intergeneracional imprescindible para la ciudad", dijo Aguado. “Es difícil imaginarse ese puente sin este festival”, añadió.

Como es habitual, por la ciudad pasarán importantes bandas nacionales e internacionales, entre las que este año destacan los norteamericanos Nick Waterhouse, los británicos The Molotovs, Laurie Wright o The Horrors o los italianos The Peawees, entre otros.

El festival se completa con un amplio programa cultural con la tradicional Scooter Run, el mercadillo vintage, la feria del disco, exposiciones y un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebrará el 8 de diciembre.