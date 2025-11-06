Clima
El 112 recibe 527 llamadas por el temporal de lluvias en Cataluña hasta las 9.30 horas
Hasta las 9 horas de este jueves, los Bombers de la Generalitat han atendido 134 avisos relacionados con el temporal
El teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal de lluvias en Catalunya este jueves hasta las 9.30 horas, un episodio que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán y que ha generado un total de 446 expedientes en el seno del 112.
Por comarcas, del Vallès Occidental pertenecen el 44,42% de las llamadas, mientras que del Barcelonès son el 16,63%, del Vallès Oriental el 8,32% y del Baix Llobregat, el 7,88%, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Hasta las 8 horas de este jueves, el 112 ha recibido 263 llamadas, hecho que supone que el 50% de las llamadas registradas hasta las 9.30 horas se han producido entre las 8 horas y las 9.30 horas.
Avisos a los bomberos
Hasta las 9 horas de este jueves, los Bombers de la Generalitat han atendido 134 avisos relacionados con el temporal de lluvias en Catalunya.
60 proceden de la Regió d'Emergències Metropolitana (REM) Nord; 23 de la REM Sud; 18 de la Regió d'Emergències (RE) Terres de l'Ebre; 13 de la RE Lleida; 7 de la RE Centre y 4 de la RE Tarragona, han apuntado en otro mensaje en 'X'.
✕
Accede a tu cuenta para comentar