Torra marca distancias con la reunión de Sánchez para reeditar los Pactos de la Moncloa

Quim Torra y el Govern han marcado distancias con la reunión que Pedro Sánchez ha convocado esta mañana con presidentes autonómicos, partidos políticos y agentes sociales para abordar la reconstrucción social y económica de España tras la crisis desatada por el coronavirus -puesta en marcha de una reedición de los Pactos de la Moncloa-. Así lo ha confirmado esta mañana la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, quien ha considerado que ni el Govern ni los grupos que le dan apoyo -en referencia a JxCat y ERC- formarán parte de “ningún pacto que pretenda fortalecer la recentralización del Estado”. “Aquí no nos encontrarán”, ha dicho en una rueda de prensa telemática.

Ya a primera hora, Torra ha tomado distancia con la propuesta de Sánchez -ha planteado incluso la posibilidad de debatir el derecho de autodeterminación-, aunque no ha concretado nada. “No tengo ni idea, nadie me ha explicado nada. No sé si estos pactos son para que podamos discutir sobre el derecho a la autodeterminación o sobre si quieren recentralizar. No sé de qué quieren ir”, ha afirmado en una entrevista en “Rac1”.

Torra se ha mostrado crítico con la manera de proceder del Gobierno porque pese a que se organice un encuentro semanal con los presidentes autonómicos, sus peticiones no son atendidas. “No tenemos ningún retorno de lo que decimos”, ha asegurado. No obstante, Budó ha precisado que este domingo volverá a participar del encuentro. “Siempre ha asistido a todos los encuentros para ver de qué manera podemos sumar esfuerzos y encontrar soluciones en esta lucha contra la pandemia. Por tanto, en todo lo que sea este escenario de trabajo, colaboración y cooperación, el president estará, como no puede ser de otra manera”, ha afirmado.