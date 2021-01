Entrevista a César Martín, director de la revista musical Popular 1 (IV): “No hay nada más Rock’n’roll y dañino que los Stooges”

El libro “No Me Judas Satanás” sigue vendiéndose a buen ritmo, y continuando una tradición tan vintage y a la vez tan actual como es la venta por correo. Es una compilación de artículos que fueron esta sección de la revista musical Popular 1, la más antigua de Europa. También la más especial.

El director de la publicación mensual es César Martín, y también es el autor de esta sección, adorada por los lectores y tremendamente variopinta, y que no se basa ni muchos menos en la música. El ejemplo perfecto para demostrarlo es el citado libro, que entre abril y mayo tendrá un segundo volumen.

En el libro aparecen desde desviaciones sexuales hasta el Rey del Escapismo, Houdini, Errol Flynn y Bette Davis, los Thunderbirds, Lenny Bruce, y también claro que sí, músicos esenciales, como John Mellencamp y Grand Funk Railroad, entre ellos. Con el motivo de la publicación del libro, César atendió a LA RAZÓN en una larga charla. Seguimos hablando de música, pero esta vez no de Blues Tuareg o Rock Andaluz.

-Hace años hiciste en el Apéndice una lista de tus bandas favoritas que por primera vez llegó a las 10. Creo que las dos primeras son Led Zeppelin y Rolling Stones. ¿Sigue siendo así?. ¿Puedes escoger una?

- A ver, el de las listas eres tú, no yo... Tú eres el hombre-listas (risas). Yo en cambio no me paso el día numerando a los grupos que me gustan o me disgustan. Yo no podría situar a The Stooges por encima o por debajo de Van Halen. Para mí, cada uno de los grupos que le han dado un vuelco a mi vida, son igual de importantes. Cuando escucho a Led Zeppelin, me parecen el mejor grupo de todos los tiempos. ¡Pero me sucede lo mismo con los Stones, Van Halen, Stooges, AC/DC, Skynyrd...! Led Zeppelin y The Rolling Stones fueron las dos primeras bandas a las que amé, después de Elvis, y a día de hoy siguen siendo mis dos grupos favoritos de la historia. Descubrí a Led Zeppelin cuando aún existían y justo cuando me estaba metiendo a fondo en su música, ¡se separaron! Esa fue una de mis primeras grandes decepciones rockeras. La banda más gigantesca, más majestuosa de todos los tiempos de pronto no existía. Hicieron una pequeña gira en 1980, murió John Bonham y todo se acabó. Increíble. Durante los siguientes dos años, esperé con ansias cualquier noticia que la prensa difundiese sobre Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones. Piensa que en aquellos momentos nadie imaginaba que la historia de Zeppelin realmente hubiese llegado a su fin. Tenía sentido imaginar que seguirían con otro batería, aunque Bonzo fuese insustituible. El Popu informó puntualmente sobre cada nueva noticia relacionada con Zeppelin. Recuerdo la reseña de un concierto de Heart en la que el redactor contaba que Robert Plant estaba entre el público y había disfrutado escuchando a las hermanas Wilson interpretando algún tema de Zeppelin, como “Rock and Roll”. Eso era oro para cualquier fanático de Zeppelin. ¡Robert estaba vivo y aún le interesaba el Rock’n’Roll! Es raro pensar ahora en lo jóvenes que eran Robert, Jimmy y Jones cuando se acabó Zeppelin. ¡A mí me parecían muy mayores! Me acuerdo también de la banda sonora que grabó Jimmy para la peli “Death Wish II” de Charles Bronson, que precisamente volví a ver el otro día. Ese fue un retorno extraño. Y su aparición en el festival benéfico A.R.M.S. Concert fue otro momento muy raro. De pronto, vimos a Jimmy Page en baja forma. No sé si lo recordarás, pero se editó en video. Tocó muy mal en ese concierto, pero es lógico, porque luego supimos que no se había acercado a una guitarra en dos años. En fin, podría pasarme horas y horas hablándote de Led Zeppelin. Les venero. La oportunidad de verles en directo en su segunda reunión, en el festival de Atlantic Records en NYC, en 1988, fue una de las grandes experiencias de mi vida. Algo que nadie me podrá arrebatar jamás. La cuestión es que... me cuesta mucho encontrar el momento para escuchar a Zeppelin, tío, porque su música significa demasiado para mí. ¡No puedo poner “Kashmir” y fregar los platos! Tampoco friego los platos cuando escucho a The Rolling Stones, pero encajan mejor en mi rutina diaria. Un día escucho un pirata del 69 o del 72, otro pongo “Undercover” o “Some Girls”, otro pierdo la cabeza con “Exile On Main Street”... Están siempre, siempre presentes. Nadie, exceptuando a Zeppelin, se puede acercar a ellos ni de lejos. Mick Jagger es el mejor frontman de todos los tiempos, después de Elvis. Keith Richards es el Rock’n’Roll personificado... Aprovecho esto para recordar a Sergi de la compañía Virgin Records, un viejo amigo que murió hace años, y que compartía mi pasión por los Stones. Esto es lo grande del Rock and Roll: te une para siempre con amigos del alma. Coincidí con él en un show de los Stones en alguna parte, creo que fue en Gijón, con The Black Crowes de teloneros. Esa pudo ser fácilmente la mejor noche de Rock’n’Roll de mi vida... Stones y Black Crowes, ¿cómo puedes mejorar algo así? ¡Sí que puedes si sumas a Bob Dylan al cartel, como pasó en otra fecha de ese tour!, ¡Stones, Dylan y Black Crowes!, ¡pero no me quejo!, ¡aquello fue increíble! Y no fue mi mejor noche de Rock and Roll, porque he tenido la inmensa suerte de vivir otras de un nivel similar, pero es inevitable recordar aquello ahora y emocionarme. Sergi trabajaba en la industria, pero era un puto fan como yo y viajó a Gijón con la carpeta de “Talk is Cheap” bajo el brazo para que se lo firmase Keith... Qué bien lo pasamos ese día... Sergi se quitó la vida años después, y a día de hoy aún no entiendo por qué lo hizo, era un gran tipo... Lo que te quiero transmitir aquí es que esto son los Stones para mí... es Sergi emocionado como un niño con su vinilo de “Talk Is Cheap”, es el añorado Jordi Tardà escribiendo sobre ellos en el Popu, o mis padres cubriendo sus shows y contándome anécdotas, como el día que coincidieron con Mick Jagger borracho en un ascensor, cuando se alojaron en la misma planta en la que estaban los Stones en un hotel de Madrid en 1982... Esto no es sólo música, es la Vida... Porque al fin y al cabo, la música es Vida. El Rock’n’Roll es Vida. Nunca jamás habrá otra banda como los Stones, y me preocupa que nunca vuelva a verlos en directo por culpa de esta pandemia...”

- La tercera es más polémica en 2020, Aerosmith, Han pasado muchas cosas con ellos este siglo, casi todo negativo. ¿Te gustan igual?

- Por Dios, ¿tú que crees? En los 80′s esa banda era mía. Así lo sentía yo, y así los sentían muchos otros fans repartidos por la esfera terrestre. Viví todo el drama de Aerosmith día a día. La marcha de Joe Perry, la marcha de Brad Whitford, la incorporación de Jimmy Crespo y Rick Dufay... La emocionante edición de “Rock in a Hard Place”... ¿Los Stones podrían haber seguido sin Keith Richards? ¡No! ¡Pero Aerosmith siguieron sin Joe Perry! ¡Qué gran disco fue “Rock in a Hard Place”! Y a pesar de ello, todos los fans queríamos una reunión de la formación original. Seguí las noticias sobre la grabación de “Done With Mirrors” con el alma en un puño. Se hablaba de ellos en el Popu y en revistas americanas que compraba como Circus o Hit Parader. Y de pronto, el disco era una realidad... pero algo no terminó de funcionar... Buen álbum, pero mucho menos explosivo que “Rock in a Hard Place”, y al cabo de poco tiempo nos enteramos de que la banda al completo ingresa en rehabilitación y el tour se suspende... Y el resto de la historia, cualquiera la recuerda... El emocionante retorno con “Permanent Vacation” y “Pump”... Es una de las bandas de mi vida. Nunca fueron respetados por los críticos musicales españoles de otras revistas. ¡Al diablo con todos ellos! Es cómico que alguien a quien supuestamente le gusta el Rock sea contemporáneo de una banda absolutamente esencial e irrepetible como Aerosmith y no muestre respeto por ellos. En el Popu, evidentemente, siempre se les consideró como lo que son, una de las bandas definitivas de la historia del Rock. Y el Popu fue la única revista de este país que cubrió cada una de sus giras, desde los shows de los 70′s que fotografiaron y reseñaron mis padres y Daniel D’Almeida, hasta las giras americanas que cubrió Maria Miller para nuestra revista. Conservamos las fotos de todos esos tours en nuestro archivo y es emocionante volver a verlas cada cierto tiempo. Si hablamos de su trayectoria a lo largo de los últimos veinte años, el balance sobre todo a nivel discográfico es negativo, aunque siguen teniendo un gran directo. Pero eso no cambia nada, siempre serán uno de los grupos más importantes de la historia del Rock. Lo que intento decir aquí es que durante una época, esa banda fue mía y de cada seguidor que les veneró... y eso cambió en los 90, cuando triunfaron en todas partes y su sonido se volvió tan comercial. Los Aerosmith actuales ya no considero que sean “míos”, pero los de los 70′s y 80′s siempre serán uno de mis grupos. El último disco de ellos que realmente me gustó fue “Nine Lives”. Lo que han publicado después no va conmigo”.

- Los siguientes eran Guns N’Roses y Jane’s Addiction. Tengo la sensación de que ahora Jane’s Addiction no estarían tan arriba.

- Es lo que te decía antes... El puesto en esta lista no es importante. En los últimos veinte años tal vez he escuchado menos a Jane’s que en los 80′s y los 90′s, pero sigue siendo una referencia extraordinariamente importante para mí. No voy a hablar ahora cincuenta minutos sobre Jane’s o no terminaríamos nunca, pero podría hacerlo si quisieses. Me atrajo esta banda antes incluso de escucharles, si es que eso tiene sentido... Me enteré de su existencia en la primavera de 1987, en un viaje a Los Angeles, un año antes de que publicasen “Nothing’s Shocking”, y enseguida supe que esa banda era para mí. Y lo mismo puedo decir de Guns N’Roses. Te podría hablar de ellos durante dos semanas seguidas. Fue emocionante vivir, día a día, la escalada hacia el estrellato de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Aún escucho sus viejos piratas de vez en cuando, o pincho en vinilo “Appetite For Destruction”, “Lies” y “Use Your Illusion”, y los sigo disfrutando igual que el primer día. Hay algo mágico en dejar caer la aguja sobre “Appetite” a día de hoy, pese a la sobreexpsoción brutal que ha sufrido su música... Muchos amigos míos ya no soportan ese disco, les agobian esas canciones porque han sonado miles de veces en todas partes. Pero yo no me siento así. Escuchar ese álbum en vinilo de principio a fin, sigue siendo un ritual importante para mí. El Popu dio a conocer a Jane’s Addiction y a Guns N’Roses en España un buen puñado de años antes de que el resto de medios reconociesen su existencia, y eso me enorgullece.

- The Stooges están ahí.

- No hay nada más Rock’n’Roll y más dañino que los Stooges. En mi mundo, siempre serán tan grandes como los Beatles o los Stones. Yo aún encuentro detalles que había pasado por alto en miles de escuchas anteriores de “Fun House”. Para mí los Stooges son como uno de sus ídolos, John Coltrane. Su música es un viaje, sus discos son una experiencia, no grababan simplemente canciones, lo que hacían era llevarte a otro mundo. Era un viaje chungo de ácido sin necesidad de tomar drogas. Y lo sigue siendo a día de hoy. Tuve la inmensa suerte de crecer con “Fun House”. ¡Ese disco formaba parte de la colección familiar! Nos lo envió la compañía discográfica cuando se editó. Me podía pasar horas mirando la foto interior de la doble carpeta. Iggy Pop, Dave Alexander y los hermanos Asheton tumbados en aquella alfombra... La cruz de hierro que cuelga del cuello de Ron Asheton, las gafas negras sesentas de Scott Asheton y sobre todo, la mirada diabólica de Iggy, sus pantalones rotos... Descubrir esto cuando eres un niño lo cambia todo, como la primera vez que ves “Taxi Driver”. Pasar de “Vicky El Vikingo” a esto... pues imagínate... sin una transición de por medio... sin tiempo para madurar un poco... En mi casa teníamos una habitación con miles de discos y yo pasaba horas allí escuchando locuras como “Fun House” con unos enormes auriculares setenteros. Esa fue mi verdadera escuela, eso fue lo que yo estudié. Por eso te digo que lo de los números en esta lista no tiene sentido. Si sólo pudiese quedarme con un disco de toda la historia de la música, “Fun House” podría ser perfectamente EL DISCO. Y enlazando con lo de antes, ¿alguien me ve a contar que en 2020 se ha grabado algo más rompedor que “Fun House”? Es que la pregunta parece directamente un chiste, y no lo es, es una pregunta legítima: ¡debería haber alguien capaz de grabar ahora algo que compitiese con un disco que se publicó en 1970! ¡Pues no! No sucede. Y no vivo de recuerdos, sigo esperando un nuevo “Fun House”, que quizá llegue algún día. Quizá los músicos que creen ese futuro “Fun House” tengan ahora 8 años y aún nos toque esperar un poco más”.

- Otros indiscutibles, también en mi mundo, Alice Cooper Group.

“Otro héroe de la niñez. Su presencia en las páginas de Popular 1 se mantiene desde 1973 hasta la actualidad, y eso es grande. Entre los primeros discos de Rock que captaron mi atención recuerdo “Love It To Death”, “School’s Out”, “Killer”, “Billion Dollar Babies”, “From the Inside”, “Goes to Hell”, “Welcome to My Nightmare”, “Lace and Whiskey”... Esos fueron mis inicios en el Rock’n’Roll, y no se me ocurre mejor manera de empezar en esto que con Alice y otros iconos de los que estamos hablando aquí como Zeppelin, Elvis, Stones o Iggy Pop. Tuve mucha suerte. Teníamos toda la discografía al completo de Alice y es curioso pensar ahora que yo descubrí a la vez al Alice Cooper Group de “Love It To Death” y al Alice decadente de “The Alice Cooper Show”... Y lo digo con cariño, porque yo amo todos sus discos, pero imagino que quien compró en el año de su edición “Killer” o “Billion Dollar Babies”, debió horrorizarse al ver a Alice a finales de los 70′s compartiendo escenario con gallinas gigantes armadas con metralletas! Pero cuando escuché por primera vez su directo “The Alice Cooper Show”, yo era un niño, así que no tuve ningún problema con él. Recuerdo que me gustaba jugar con la preciosa carpeta de “From the Inside”... De nuevo, podría hablarte de Alice durante semanas. Le vi en directo en USA en los 80′s cuando regresó con “Constrictor”, le he entrevistado muchas veces... El encuentro con un rockstar que recuerdo con más cariño en los últimos dos o tres años fue precisamente mi última entrevista con él. Vino también Bertha y nos tomamos una foto juntos los tres al final como habíamos hecho la última vez que le entrevistamos años atrás... Los encuentros con Alice son siempre muy entrañables. Siempre está de buen humor, siempre te responde encantado a todo lo que le preguntas... Para un mitómano como yo, esas experiencias son muy especiales. Podría hablarte durante semanas sobre Alice sin repetirme, su carrera es tan extraordinaria y es un tipo tan curioso... No hay nadie como él. Esa última entrevista es un buen ejemplo de lo peculiar que es Alice: ¡tuve que madrugar para entrevistarle!, ¡nos tocó levantarnos a las 8 de la mañana! Alice no tiene problema en hacer entrevistas a primera hora, justo después de desayunar. Fue chocante reunirnos con él a esas horas y verle lleno de energía y entusiasmo, ¡y dispuesto a hablar de Groucho Marx o de lo que hiciese falta! En fin, mejor lo dejamos aquí o esto se va a alargar mucho... Sólo una cosa más: es divertido recordar el consejo que le dio un día Sylvain Sylvain a Paul Stanley, cuando KISS empezaban su carrera. Es una anécdota que nos contó Sylvain una tarde que pasó en la redacción del Popu: le dijo a Paul Stanley en su primera gira, que habría gente que le confundiría con Alice Cooper, y le pedirían un autógrafo. Según Sylvain, cuando firmas tu primer autógrafo de Alice Cooper, es que por fin estás en el show-business, porque Alice es tan grande como Elvis. Y un día, Paul se encontró a Syl y le dijo emocionado: “¡Ya he firmado mi primer autógrafo de Alice Cooper!”.

-Estos seguro que siguen en la lista, y a lo mejor suben, KISS.

- Lo de KISS no es un grupo, es una obsesión, es una enfermedad, yo estoy enfermo de KISS, y eso lo saben, y lo sufren, algunos amigos míos que no soportan a KISS, pero me tienen que aguantar a mí. Podrían ocupar el primer lugar de mi lista fácilmente. Les descubrí con “Unmasked” en el año de su edición y mi pasión por todo lo relacionado con ellos se mantiene igual a día de hoy. No le pongo pegas a sus actuales giras y discos. A mí KISS me hacen feliz y no quiero que se retiren jamás. Cuando era un crío, una vez puse en las paredes de mi clase un poster de KISS que salió en el Popu ¡y los profesores me obligaron a quitarlo porque varios niños dijeron que les daba miedo! Esa es una de las grandes cosas del Rock cuando eres niño: que repele y asusta a los que no son como tú, y eso es atractivo. Yo no podía rebelarme contra mis padres, ¡era imposible!, tenía los padres más cool de la Tierra, pero sí que podía tocarles los cojones a los profesores y a mis compañeros de clase”.

-También parece que Van Halen te gustan más ahora, y si es así coincidimos.

-¿Me gustan más ahora? ¡Eso es imposible! Siempre ha sido uno de mis grupos más admirados. Te puedo decir lo mismo que con KISS. Mi obsesión con Van Halen es enfermiza. En 2020 les he escuchado más que nunca... Ha sido un año tan terrible, que he necesitado triplicar mis dosis habituales de Van Halen para equilibrar. Pasé todo el verano escuchando su discografía al completo... Y precisamente el día que murió Eddie, yo acababa de escuchar “1984” por la mañana... Eso fue jodido”.

-Pusiste a Sex Pistols, y un poquito me extrañó...no sé el motivo, aunque los adoro, claro.

- Quizá no los incluiría ahora en mi lista de 10 bandas, pero sí que estarían entre mis 20 favoritas. Los Pistols lo cambiaron todo en su día y a mí me impresionaron mucho. Fue muy grande ver en una doble sesión en un cine barcelonés que ya no existe, las películas “The Song Remains The Same” de Led Zeppelin y “The Great Rock’n’Roll Swindle” de los Pistols. Teóricamente los Pistols vinieron al mundo para acabar con superbandas como Zeppelin, pero yo amaba a ambos grupos por igual... Hace poco, precisamente, estaba escuchando una vieja entrevista que le hizo Steve Jones a Robert Plant... ¡Ironías del destino! Una charla super amigable, en la que Steve se mostró totalmente respetuoso. Al fin y al cabo, Steve Jones era fan de Journey en los 70′s!!! Era un Sex Pistol y estaba contra el mundo, pero en la intimidad escuchaba a Journey. Eso es muy cachondo. Robert recordó un encuentro incómodo con Johnny Rotten a finales de los 70′s y lo gilipollas que le pareció, ¡y a Steve por supuesto le encantó la anécdota! También recordó que él y Jimmy Page fueron en alguna ocasión a ver a los Damned en directo. Damned era la banda punk favorita de Robert Plant y Jimmy Page”.

- La lista era de 10, pero pusiste a AC/DC como si fueran el 11. Diría que también han subido.

- AC/DC para mí son igual de grandes que KISS o Van Halen, así que de nuevo no tiene mucho sentido numerarlos. He estado obsesionado con esa banda toda mi vida, y mi pasión por ellos no sólo no decrece con el tiempo, ¡sino que incluso se acentúa! La vida es un poco mejor gracias a discos como “Highway to Hell”, “Powerage”, “Back in Black”, “High Voltage”, “Let There Be Rock”, etc.” También me gustan mucho los últimos discos, “Power Up” también, me recuerda a “Stiff Upper Lip”.

-Ahora vamos a ampliar la lista...

- Thin Lizzy.

-Porqué Thin Lizzy?

- Sí, claro, Thin Lizzy siempre están presentes para mí. Es algo muy personal. Por suerte, no escuchamos su música en anuncios televisivos, ni son conocidos por las masas hoy en día. Cuando pinchas uno de sus discos clásicos, es una experiencia íntima. Son como Rory Gallagher: algo no apto para las masas de mediocres. Siempre me gustó mucho esa mezcla de melancolía y agresividad de Phil Lynott. Su música me ayudó mucho en algunas etapas jodidas de mi vida”.

-A ver si acierto los q irían siguientes... Motörhead?

- Sucede lo mismo que con Lizzy. Motörhead han estado presentes en mi vida desde sus primeras apariciones en el Popu en los 70′s. Conservo todos mis viejos vinilos intactos y disfruto también las reediciones. Yo era el único que escuchaba Rock en mi colegio, y una vez un chaval me dijo: “Motörhead son ruido, ¿no?”. ¡Ese era el nivel!”.

- ¿Lynyrd Skynyrd?

- Skynyrd son esenciales. Me irrita que algunos amigos míos de la escena punk americana se burlen de ellos, porque les consideran unos rednecks paletos. Lynyrd Skynyrd eran capaces de ponérselo difícil sobre un escenario a los mismísimos Rolling Stones, como de hecho sucedió cuando compartieron cartel, ¡así que de rednecks paletos nada! Esta es una de esas bandas de las que me gusta coleccionar anécdotas; cualquier detalle de sus primeros años me fascina. Cada cierto tiempo, escucho de golpe todos sus discos de los 70′s y es una experiencia maravillosa, pero lo que recupero más a menudo es su majestuosa caja recopilatoria, que incluía algunas rarezas. También soy muy repetitivo con su doble Lp en directo; lo necesito a menudo”.

-¿Black Sabbath?

- Otros que no son un grupo, son una puta obsesión. A mí me fascinan por igual Sabbath con Ozzy que con Dio. Incluso me gusta mucho “Seventh Star” con Glenn Hughes y “Born Again” con Ian Gillan. Y es una lástima que no llegasen a grabar un álbum con Ray Gillen, que formó parte de la banda en una gira. Ray Gillen podría haber hecho grandes cosas con Sabbath. Aún escucho sus discos con Badlands todo el tiempo”.

-¿The Who?

- ¡Claro que incluiría a The Who! Su importancia en la historia es igual a la de los Stones o Zeppelin. Además, es otro grupo totalmente ligado a la trayectoria del Popu. Mis padres les cubrieron en directo cuando aún estaba vivo Keith Moon, cubrieron también sus primeras giras con Kenney Jones, les entrevistaron en sus mejores años... En las conversaciones en casa, era una de las bandas de las que más hablaban mis padres. De ellos y de Pink Floyd, Queen, Bad Company, Stones, Zeppelin, Bowie, Lou Reed... Y claro, yo era una esponja. No perdía detalle de lo que decían mis padres y de lo que contaban los redactores de la revista cuando tenía oportunidad de agobiarles. The Who están en lo más alto, son la Realeza del Rock.

Otras bandas de tu vida son Queen, UFO, Rainbow, Deep Purple, Grateful Dead, Allman Brothers, Judas Priest, Whitesnake, Cheap Trick...

- Sí, claro, todos ellos están presentes en mi vida constantemente...Rainbow y Deep Purple me parecen igual de esenciales.

- ¿ y Pink Floyd?

- Pink Floyd también, pero no les escucho nunca. Porque Pink Floyd no es una banda, es un estado de ánimo, y me inquieta poner uno de sus discos, porque automáticamente el día cambia por completo para mí, y no necesariamente para mejor... Su música es tan poderosa, que puede joderme el día, aunque sea una de mis bandas favoritas desde siempre. Yo no puedo escuchar un tema como “Dogs” de “Animals” y seguir adelante con mi vida como si tal cosa... Es imposible. Mi estado de ánimo cambia y suceden cosas... Uno de mis conciertos favoritos de los últimos diez años fue el último de Roger Waters en Barcelona. Ya le había visto varias veces en el pasado, pero de nuevo me impresionó mucho. Fue interesante ver en el plazo de poco tiempo, en el mismo recinto, a Metallica y a Roger Waters... Metallica ofrecieron un fantástico concierto, pero supo a nada comparado con lo de Waters... Es increíble que un sola nota, unos segundos de una canción de Floyd, te sitúen inmediatamente en otro plano mental. Pocas bandas han conseguido algo así. Les amo y me joden el día. Esa es mi extraña relación con Pink Floyd. Eso sucede también con The Beatles. Curiosamente, ¡John, Paul, George y Ringo no eran nadie en mi casa de pequeño! Floyd y Zeppelin eran gigantescos, pero Beatles no. Y con los años han terminado convirtiéndose en una de mis bandas favoritas también. Es otro de esos grupos de los que podríamos hablar durante semanas. Para mucha gente es EL GRUPO, y lo entiendo. A mí me fascina todo lo relacionado con ellos. Siempre estoy leyendo libros sobre sus canciones, sus vidas... Todo en ellos es interesante: antes, durante y después. Me emocionó ver ese segmento del programa de James Corden en el que Paul McCartney regresaba a Liverpool y sorprendía a los lugareños con un concierto en un bar. Y yo detesto a James Corden, él y Jimmy Fallon son la versión americana de Pablo Motos... Pero hay que admitir que eso fue increíble. El entusiasmo de Paul, todo lo que contó, las reacciones de la gente y ese inesperado show tan emocionante...De Paul me gusta mucho su manera de ser en los últimos años, y también sus discos, claro.

- ¿ Y dentro del Punk Rock?. Aparte de Sex Pistols, habrá otras bandas, podrían ser Ramones y New York Dolls.

- Entre mis bandas de siempre están todos ellos, por supuesto. La fiebre Ramoniana se me ha disparado más que nunca en los últimos veinte años, porque les echo mucho de menos. A veces hago con los Ramones lo mismo que con Lynyrd Skynyrd: escucho todos sus discos en orden durante un día entero, ¡y desde luego ese es un gran día! Los podría poner ahora entre los diez primeros, y amo todos sus discos. Dolls son otra obsesión... Fue tan increíble verles en la sala Sidecar de Barcelona cuando se reunieron... Estuve aplastado contra las vallas en primera fila, delante de Sami Yaffa, durante todo el concierto. Aquello fue pura histeria, la gente estaba desatada, enloquecida, esa podría haber sido la mejor noche de nuestras vidas... ¡y quizá lo fue! Conozco a Sami desde hace años, le considero un amigo, pero esa noche Sami era un NY Doll y estaba en trance... no sé cómo explicártelo... ahí estaba mi amigo, pero le veía como un gigante del Rock, que al fin y al cabo es lo que es, claro... Estaba en trance, no era el Sami cachondo habitual que bromea todo el rato... Estaba en su rol de NY Doll, en donde encajaba igual de bien que en Hanoi Rocks. Fue una noche memorable. Johansen, Sylvain... ¡Los NY Dolls en un club con una capacidad para doscientas personas! Al salir, me tropecé con Quim Blanco, uno de los responsables de Sidecar, que fue quien hizo posible eso y le agradecí una noche para el recuerdo. Quim, que por desgracia nos dejó hace unos años, estaba feliz, sonriendo como un niño. Tuvo un mérito increíble que los NY Dolls tocasen en Sidecar. Y bueno, de Johnny Thunders qué te voy a contar... Otro de mis ídolos... En una época siempre podías contar con ese siguiente concierto de Johnny que estaba a la vuelta de la esquina... y de pronto un triste día nos dejó. He conocido a tantos imitadores de Johnny Thunders, tantos tristes aspirantes a emularle... Pero sólo hubo un Johnny Thunders. Era totalmente genuíno. Otra banda que no has citado y que siempre está presente en mi vida es The Cramps. Siempre estoy en contacto con fans de Ivy y Lux de todo el mundo con quienes comparto mi admiración por ellos. Cualquier nueva foto que aparece, cualquier anécdota inédita, son pequeños regalitos del cielo. Ese es otro grupo que podría estar en el nº1 de mi lista fácilmente”.

- Los reyes del P-Funk, Parliament Funkadelic.

“George Clinton es Dios y toda su discografía de los 70′s con Parliament y Funkadelic me vuelve loco. Tuve suerte de encontrar todos esos discos en vinilo en los 80′s a precios razonables, y no he dejado de escucharlos desde entonces. Algunos rockeros prefieren los discos de Funkadelic, porque tenían un sonido más Rock, pero a mí me gustan ambos por igual... De hecho, yo pienso en ellos como Parliament/Funkadelic, sin distinciones... Siempre les vi como los KISS negros, sin que tengan nada que ver con KISS... pero les relaciono porque estaban en el mismo sello, Casablanca Records y le daban la misma importancia a la imagen y a la puesta en escena. Qué especial era ese sello, por cierto... Un buen amigo mío, Sugar Kane, frontman de Lipstick, comparte mi pasión por Casablanca Records, ¡y se hizo su propia camiseta de Casablanca! Algún día tendré que robarle esa camiseta. Neil Bogart, capo de Casablanca Records, era un absoluto rockstar, y tenía muy buen gusto para la música, hizo grandes a KISS, Parliament, Village People, Angel, Donna Summer... ¡acojonante! El personaje que interpreta Bobby Cannavale en la serie “Vinyl”, me recuerda mucho a Neil Bogart. Gran serie, por cierto. La verdad es que los discos de Parliament/Funkadelic nunca pierden su encanto. Una vez coincidí con George Clinton en un hotel de New York, en los 90′s, y fue surrealista poder intercambiar unas palabras con él. Uno de mis conciertos favoritos de los 90′s fue uno de Clinton en la sala Razzmatazz de Barcelona. ¡Menuda locura de noche!”.

- Y finalmente, he pensado en Cheap Trick y Rush.

“Cheap Trick... tremendos... Robin Zander es uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos. Si tuviese una emisora de radio, pondría a Cheap Trick a todas horas. Me parece la música perfecta para la radio. Y lo de Rush no es de este mundo... Escuchar a Rush es como ir a la iglesia... Así les veo yo... Poner sus discos es como una ceremonia eclesiástica que requiere respeto y plena atención. No puedo creer que el mismo año hayamos perdido al mejor batería y al mejor guitarrista de la Historia... Neil Peart y Eddie Van Halen, tío... y Maluma sigue vivo... No tiene sentido.