Entrevista con César Martín, el director de la revista musical Popular 1 (III): “Escucho Krautrock una vez cada 20 años”

Seguimos la entrevista/charla con el director de Popular 1, César Martín, en el estudio de la revista. Los lectores saben muy bien que cada mes se habla de infinidad de música en estas páginas, pero por extraño que parezca, aún hay artistas que casi no han aparecido. Esta parte de la conversación empieza por este asunto.

- Hay algunos estilos de los que has hablado poco o muy poco en la revista, y más en concreto en el Correo o Apéndice.

- Espero que no me hagas hablar de ska (risas).

- No, pero en el Apéndice casi resumiste el ska en comprar un disco de The Specials.

- Hay cosas que no cambian, sigues conociendo mejor que yo lo que digo en el Correo y Apéndice (risas). Con lo de los estilos, espero que tampoco hablemos de Blur “etapa The Kinks” (más risas).

- No, no, nos olvidamos de los tipos trajeados con cuadraditos blancos y negros, y de los primeros discos de Blur mejor, y hablemos de bandas que has nombrado poco. Me vienen a la cabeza The Doobie Brothers, Chicago y Starz, por ejemplo.

- Bueno, Starz no tienen nada que ver con las otras bandas que citas. Starz eran Hard Rock americano setentero y los otros desde luego no. Fue muy interesante cuando entrevistamos a Bill Aucoin hace años y la pasión con la que nos habló de Starz. Bill fue manager de KISS en su etapa dorada, y tuvo un papel muy importante en el despegue de la banda hacia el estrellato y en su consagración. Estuvo con ellos hasta 1982, y la verdad es que Gene y Paul le deben muchísimo. Un tipo muy interesante, Aucoin. Era gay, y tanto él como su novio formaron parte de la maquinaria KISS en aquellos años, a nivel de negocios, imagen, etc. Starz fue otra de las bandas que Bill Aucoin apadrinó en los 70′s, pero no tenían el gancho necesario para triunfar, y décadas después, Bill aún lamentaba que no hubiesen conseguido vender millones de discos. A mí me gustan, aunque nunca les compararía con KISS o con Angel. Era un grupo maldito, pero álbumes suyos como “Attention Shoopers!” o “Coliseum Rock” tenían algunas buenas canciones. Según Aucoin, “Attention Shoopers!” era un disco que lo tenía todo para arrasar en los charts. Yo no lo veo así, pero me gusta. Qué trayectoria tan interesante la de Aucoin, por cierto, además de trabajar con KISS y Starz, fue manager de Piper, la primera banda de uno de mis cantantes favoritos de la historia, Billy Squier. También trabajó con Manowar en su primera época y con Billy Idol. Sobre Chicago no tengo mucho que decirte. Comencé a apreciar su música muchos años después de su mejor época. Uno de nuestros redactores, Pere J. Guitart siempre me daba el coñazo con Chicago en los 90′s. Yo estaba en una nube con Soundgarden, Jane’s Addiction, Alice In Chains y tantas otras bandas que en aquellos días estaban haciendo Historia, y Pere no paraba de agobiar con Chicago y con otros ídolos suyos como Peter Hammill. Pero un montón de años después, tengo que reconocerle que eran una buena banda. Doobie Brothers en cambio nunca me han importado nada, aunque me gustan los hits.

- Hablemos de Soft Rock: Steely Dan, 10 CC, Pilot, Jigsaw, America, Seals & Crofts...

- ¡10CC! ¡America! Buff... ¿qué quieres que te cuente yo de esas bandas? ¡No me importan nada! Es lo que en USA llaman Yacht Rock. Es música de crucero, ¡y a mí no me gustan los putos cruceros! Mi única experiencia en un crucero fue traumática. Me regalaron un viaje y me aseguraron que era un barco de lujo, ¡y que tendría una terraza en mi camarote! Nunca habría pagado por algo así, pero ya que era un regalo y aparentemente me iba a sentir como David Niven en alta mar, dije que sí. Esta era mi idea: sexo, martinis, música de Sinatra y la brisa del mar. Pero al final, la cosa fue bastante menos glamurosa de lo que había imaginado, ¡y no tuve terraza frente al mar!, me tocó una micro-ventana lamentable. Sólo duré 1 día en aquel barco. De niño lo intenté con 10CC, porque teníamos todos sus discos en casa, pero ponía su doble en directo, y aquello no se parecía en nada a “Double Live Gonzo” del amigo Nugent. Es la típica banda que quizá me guste algún día, pero por ahora no estoy ahí. Steely Dan tienen cosas interesantes, pero tampoco han significado nada en mi vida. Si hablamos de Yacht Rock, un pequeño guilty pleasure para mí es Captain & Tennille. Tengo todos sus discos en vinilo y de niño estaba enamorado de la bella Toni Tennille y me caía simpático The Captain. Su música es lo que alguna gente en USA denomina “grasa de pollo”. Es música grasosa de cojones, ñoñísima, pero tiene su punto, y las portadas son tan espectacularmente kitsch que alguien debería exhibirlas en un museo. Aunque suene raro, a mí me gustan los Carpenters, y por alguna razón les relaciono con Captain & Tennille, aunque no tengan nada que ver. Karen Carpenter me parece una de las mejores cantantes de todos los tiempos. Amo a Karen Carpenter, tío. Su historia es tan triste y tenía tantísimo talento... Es imposible grabar algo más dramático y melancólico que su canción “Superstar”. Me gusta esa mierda, no puedo evitarlo. Es mi lado “sensitive”. Y ya que los cito, recomiendo a cualquiera que lea esta entrevista que eche un vistazo al cortometraje “Superstar: The Karen Carpenter Story” de Todd Haynes. Es tan increíblemente bizarro... ¡Es la historia de Karen Carpenter rodada con marionetas! Acojonante. Si tuviese un club, proyectaría ese cortometraje a todas horas. Serviría cocktails y pondría esa película. Es una de las cosas más bizarras que se han rodado jamás. Hace ya muchos años que estoy obsesionado con ese film. La combinación de marionetas + Carpenters es hipnótica”.

- De pop 70 y 80, te pregunto por Dalbello.

- ¡Dalbello! Nadie me ha preguntado jamás por ella. Como ya te imaginarás, mi vida no gira alrededor de Dalbello, pero sus hits 70′s/80′s tenían encanto. Yo tengo cariño por muchas estrellas pop ochenteras... Missing Persons, Berlin, Divinyls... Missing Persons tenían una gran front-woman, Dale Bozzio. Y ahí estaba uno de los mejores baterías de los 80′s, Terry Bozzio, y un gran guitarrista como Warren Cuccurullo, que por cierto terminó rodando porno. ¡Existe incluso un dildo Warren Cuccurullo que se vende en los sex shops de todo el mundo! Me gusta la actuación de Missing Persons en el US Festival ’83. Cuando se habla de ese festival, siempre se recuerda el día dedicado al Hard Rock que contó con Van Halen como cabezas de cartel, pero los otros dos días también fueron memorables. Tocaron The Clash, Missing Persons, Stray Cats, Little Steven, Bowie, Stevie Nicks, Divinyls, Berlin, INXS... Gran cartel... Es imposible pensar en los 80′s y no recordar a todas aquellas estrellas pop... Chrissy Amphlett de Divinyls, Dale de Missing Persons, Terri Nunn de Berlin... A mí me parecen entrañables incluso Nena, aunque en su día les odié. Si todas esas bandas hubiesen sido más ochenteras, ¡se habrían desintegrado! El show de Missing Persons en el US Festival es la quintaesencia del pop 80′s... El look de Dale Bozzio, la guitarra de Cuccurullo, esos teclados letales... Y el momento en el que Dale toma una Polaroid del público, ¡no podría haber sido más 80′s! ¡Una Polaroid!... Muy grande. Un amigo mío estuvo en ese festival y fue su mejor experiencia musical de la década, aunque nunca me habló de Missing Persons, claro, sólo recordaba lo grande que fue ver a Van Halen en el mejor momento de su carrera”.

- Hablemos ahora del Sonido Canterbury: Caravan, Incredible String Band, Fairport Convention, Pentangle...

- ¿El sonido Canterbury? Dios mío... ¡Del sonido Canterbury ya no se acuerdan ni en Canterbury!... No hay mucho que decir de aquello. Era una plastada de dimensiones cósmicas. A Robert Plant siempre le gustaron Fairport Convention, así que si sirvieron para inspirar, de alguna manera, a Robert y a Jimmy Page para componer temas para Led Zeppelin, supongo que de algo sirvieron... Los gustos musicales de Page y Plant siempre fueron curiosos... Recuerdo que les gustaba mucho Roy Harper... Teníamos algunos discos de este hombre en casa, y probé con él porque Robert y Jimmy siempre le citaban en las entrevistas... y en fin... me pareció un coñazo monumental... Cuando pienso en Harper, me acuerdo de aquel cortometraje atómico titulado “Bambi Meets Godzilla”, en el que aparecía Bambi comiendo tranquilamente en el campo y de pronto era aplastado por una de las patas de Godzilla. Al ver a Harper cantando sus cancioncillas folk, echas de menos a Godzilla... Por lo demás, te puedo decir que grupos como Pentangle o Caravan me quitan las ganas de vivir”.

- Nos vamos de Canterbury a Alemania. De ahí viene el Krautrock, con bandas como Can, Neu, Amon Duul...

- Madre mía... Un cuestionario hecho a mi medida... ¡El Kraut Rock! A ver, entre la plastada de Canterbury y el Kraut Rock, me quedo con los germanos, pero únicamente porque los músicos de esas bandas Kraut eran tipos muy inquietantes, todos ellos parecían serial killers en potencia... Aquí la conexión freaky es Johnny Rotten. En los tiempos de los Sex Pistols, Rotten escuchaba a todas esas bandas Kraut. Tengo vinilos de todos ellos... Can, Amon Duul, Neu, y los escucho una vez cada veinte años. Muy fan de algunas de sus portadas... La banda alemana que más me gusta de los 70′s, aparte de Scorpions, es Kraftwerk. Tengo todos sus discos y me fascinan desde niño. Ralf y Florian eran dos sujetos muy interesantes en los 70′s y 80′s. Me gusta mucho su música, pero yo de crío estaba fascinado también con su imagen, con el uso de los robots... Es increíble aquella actuación en la tele italiana, en la que la banda toca para los robots. Interpretan “The Robots” y ahí están los protagonistas de la canción, ¡en primera fila! La primera etapa de Kraftwerk, cuando eran más experimentales, no me gusta nada, pero tan pronto como tiraron las flautas a la basura y lo basaron todo en los teclados, la cosa se puso mucho más interesante. Yo veo a Ralf y Florian como los Gene Simmons y Paul Stanley de la música tecnológica germana de los 70′s. Me habría gustado conocerles y visitar su mítico estudio. Por suerte llegué a verles una vez en directo”.

- Me gustan mucho, pero de ellos me falta su disco “Tour de France”.

-Pues esta noche desafía el toque de queda y consigue un “dealer” que te lo venda.

- Seguimos viajando, ahora a Andalucía y grupos como Triana, Smash, Guadalquivir, Medina Azahara...

- ¡Rock andaluz! No tengo absolutamente nada que decir sobre esto. ¡No me importa una mierda el Rock andaluz!... Conocí a Medina Azahara en los 80′s, y eran buenos tíos, pero yo no soy su público. Les vi una vez en directo... buenos músicos, pero a mí me gustaban Iron Maiden y Motörhead... Y en cuanto a los otros... lo mismo, buenos grupos, supongo, pero nunca he tenido ningún disco de ninguno de ellos, ni sé gran cosa de su música. No soy tan ecléctico... Se me ocurren cosas más excitantes antes que escuchar Rock andaluz, como meterme un boli en un ojo por ejemplo, pero hey, ¡todo mi respeto para ellos!”

- Otra parada en el viaje musical sería en el desierto con el blues tuareg: Tinariwen, Bombino, Songhoy Blues...

- Blues tuareg... La leche... Cuando pienso en música del desierto, no pienso en el tal Bombino, ¡pienso en Kyuss, no en tíos con turbantes!... Tinariwen es el único grupo que realmente he escuchado de ese rollo y me parecen buenos. No recuerdo si llegamos a entrevistarlos para el Popu, pero si no sucedió, seguramente estuvimos a punto de hacerlo. Me gusta la imagen de esos tipos y su puesta en escena. Tienen un gran directo. No es lo mío, pero son buenos”.

- No sé el motivo, pero estaba pensando en algunos de tus comentarios sobre Foo Fighters...

- Foo Fighters... Qué pereza hablar de estos tíos (risas) Les hemos dedicado la portada alguna vez, porque gustan a muchos lectores del Popu, y seguiremos cubriendo lo que hagan en el futuro, pero desde luego no es mi tipo de banda. Me gustó su primer disco y tengo un buen recuerdo del concierto que hicieron en Reading Festival presentando ese álbum... Lo demás no es para mí. Una amiga de un colega mío les definió perfectamente: dijo al salir de un concierto suyo, que se sintió como si le hubiesen golpeado en la cara con una polla flácida. ¡Qué gran definición! La mejor banda de la que ha formado parte Dave Grohl, aparte de Nirvana, es Crisis of Conformity, no Foo Fighters... “Fistfight in the Parking Lot”, eso sí que es un himno... Si no has visto ese sketch de Saturday Night Live, deberías remediarlo hoy mismo... Grohl, Ashton Kutcher, Bill Hader y Fred Armisen rockeando en una boda en plan Punk Old School. Enorme”.

En la próxima entrega de la entrevista, revisaremos estilos más del agrado de César.