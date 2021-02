Uno de cada cinco contagios en Cataluña ya es de cepa británica

El secretario general de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha indicado hoy que la variante británica ya supone el 22% de los contagios en Cataluña, más de uno de cada cinco. Ha detallado que la zona más afectada es el Vall de Arán, donde representa un 40% de los nuevos casos.

De todos modos, ha pedido “coger con pinzas” este dato, ya que el poco peso poblacional hace que los brotes distorsionen los indicadores. Por ello, el secretario indicó que los datos de Osona, por ejemplo, son más fiables. La presencia de la variante se acerca también el 40%. Asimismo, detalló que otras zonas con una fuerte presencia son Girona (35%), Tarragona (34%) y las Tierras del Ebro (30%). Argimon ha recordado que la variante será mayoritaria a partir de marzo. Ahora bien, Argimon dijo que el crecimiento de la variante no está comportando un aumento de los casos. “Tocamos hierro para que no tengamos sorpresas”, ha añadido.

Recientemente, la consellera de Salud, Alba Vergés, ya indicó que “tenemos que ir con mucha prudencia de no tener en algún momento algún repunte que no signifique un cambio de tendencia». En cuanto se hayan suavizado las restricciones contra el coronavirus, y aseguró que se han introducido «correcciones» porque no se pueden levantar de forma clara por la aún alta incidencia del virus. A pesar de todo, ya se ha detectado que la estimación de la cepa británica en Cataluña es del 17%. Es precisamente por este motivo que la disminución «la tenemos que mirar con cautela», señaló Argimon en ese momento. Básicamente por la detección de las nuevas variantes y también, por ejemplo, las ventajas selectivas que tiene la cepa sudafricana con respecto a la variante británica. «Todo a nuestro alrededor está en situación de ebullición máxima, con mucha incidencia».