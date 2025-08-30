España - Bosnia-Herzegovina, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025

España ya no tiene margen de error. Tras la inesperada derrota en su debut frente a Georgia (83-69), la selección de Sergio Scariolo afronta hoy un duelo clave ante Bosnia-Herzegovina en el Eurobasket 2025. El partido, que se juega en Limassol, puede marcar el futuro inmediato de la vigente campeona de Europa en el torneo continental.

El estreno de la Selección dejó un sabor amargo. España se vio superada desde el inicio por una Georgia mucho más física, con dominio claro del rebote y un acierto exterior muy superior. El 22% en triples (7/32) y el 46% en tiros libres (6/13) reflejaron la falta de confianza ofensiva, mientras que la ausencia de intensidad terminó por condenar a los de Sergio Scariolo, que admitió las carencias de su equipo.

Eurobasket Basketball ASSOCIATED PRESS Agencia AP

España y Bosnia, duelo decisivo en el Grupo C

La vigente campeona continental llega obligada a reaccionar. El equipo de Sergio Scariolo necesita recuperar la intensidad defensiva y mejorar su producción ofensiva para evitar un segundo tropiezo que complicaría el pase a octavos. Jugadores como Santi Aldama y Willy Hernangómez están llamados a asumir más protagonismo en un grupo en el que la presión ya es máxima.

El combinado balcánico afronta el choque con confianza tras su debut victorioso ante Chipre. Liderada por Jusuf Nurkic, pívot de los Utah Jazz, Bosnia mostró solidez en la pintura y una notable capacidad ofensiva. Con el alero Edin Atic y el nacionalizado John Roberson como escuderos, el equipo de Adis Beciragic buscará aprovechar las dudas españolas en el arranque del torneo.

España parte con la obligación de imponer su ritmo desde el primer minuto, consciente de que otra derrota reduciría sus opciones de clasificación. Bosnia, en cambio, llega liberada y con la oportunidad de dar un golpe en la mesa si logra dominar el rebote y mantener su efectividad exterior. El duelo en la pintura entre Nurkic y los interiores españoles aparece como una de las claves del encuentro.

Horario y dónde ver online TV el España - Bosnia, Eurobasket 2025

El partido entre España y Bosnia-Herzegovina, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se disputa hoy sábado 30 de agosto a las 20:30 horas (hora peninsular española) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol (Chipre).

El encuentro se podrá seguir en directo por La2 de RTVE y en streaming a través de RTVE Play y la plataforma oficial Courtside 1891 de FIBA. Toda la cobertura y la última hora del partido estará disponible en LARAZON.es.