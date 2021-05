Foscor: “Nuestro sonido actual es atractivo para los oídos internacionales”

Season Of Mist está considerado uno de los sellos del mundo con mejor olfato para las buenas bandas de Metal, y con Foscor por supuesto que no se han equivocado. La banda catalana lleva años dando que hablar a nivel internacional, y escuchando ese Black Metal tan único enregistrado en sus discos “Les que se escucha en sus discos “Les Irreals Visions” (2017) y “Els Sepulcres Blancs” se entiende perfectamente. Hablamos con su frontman, Fiar.

- Hola! ¿Qué tal estáis con la pandemia? ¿Cómo es vuestro día a día?

- Muy buenas Joan, gracias por invitarnos a estas páginas, es un placer poder hablar de música y del grupo en estos tiempos. Demasiados quebraderos de cabeza hacen que por un demasiado largo periodo de tiempo no hayamos pensado en Foscor como acostumbrábamos a hacer. Estamos algo desperdigados y sin la actividad como bloque que nos ha caracterizado.

Podemos decir que estamos arrancando de nuevo con diversos planes encima de la mesa, tanto para levantar el alma, preparar el cuerpo y trazar el camino hacia la más parecida normal actividad y dinámica de grupo.

La pandemia por suerte no ha hecho más que dificultar mucho el día a día… para algunos más que para otros, pero sin llegar a suponer pérdidas irreparables como en muchos casos cercamos sí ha supuesto. El trabajo se ha hecho más farragoso y despersonalizado… mucho trabajo online y poca empatía.

No creo que en lo que llevamos de pandemia hayamos podido considerarnos una banda, aunque no hemos perdido el contacto y el ánimo por retomar el trabajo. Incluso tenemos a nuestro batería viviendo en Alemania desde mucho antes de esta pesadilla, y eso no había ni supone ahora, dificultad en trabajar a distancia. Pero esta situación, más problemas de índole familiar en mi caso, han hecho que se diese un lapso de inactividad que ahora se ha por fin aparcado.

- Contadnos un poco la historia de la banda, y el momento en el que os encontráis ahora.

- Cumplimos 20 años este 2021… Y a pesar de que empezamos el guitarra Falke y yo muchos años antes trabajando demos en casa, no fue hasta el 2001 que empezamos a mover la primera grabación promocional, que tuvo un gran impacto en nuestra escena y nos sirvió de carta de presentación. En el 2004 editamos el primer álbum y nos pusimos a tocar en directo ya como formación de 4 componentes. A lo largo de 3 trabajos más fuimos creciendo y aprendiendo a estirar un estilo que partía del clásico Black Metal escandinavo, y que tuvimos la suerte y acierto de mover a cierto nivel internacional.

Hasta el 2017, cuando editamos el primer álbum con Seasons Of Mist, y en donde mostramos una nueva cara como banda, con mucha más proyección internacional y un discurso más personal basado en un metal atmosférico cantado en catalán, donde las referencias a nuestro universo cultural visten una propuesta que ha resultado atractiva a oídos del oyente internacional.

Tras ese primer álbum ha venido uno de versiones propias, y un segundo trabajo de nueva creación, editado meses antes de la pandemia, con su consiguiente acorte de vida útil. Este segundo álbum ha hecho una función de consolidación de nuestro discurso y personalidad, sin duda.

En este momento estamos trabajando en “reflotar” el grupo tras este impase, y planificar el futuro a 2 años vista, intentando dar los pasos correctos para posicionarnos cuando toda esta pesadilla pase y se pueda uno plantear volver a tener una actividad más o menos constante a nivel de promoción y actividad en directo.

- ¿Qué planes tenéis?

- Estamos trabajando en un video para acompañar la publicación digital de un par de caras B del pasado que solo se pueden encontrar en formato vinilo. A la vez estamos trabajando en un tema para participar en un festival online y dos versiones que quizás acompañen a otro tema extra que tenemos en el tintero para sacar un poco la cabeza a flote tras esta etapa de silencia y parón casi obligados.

A su vez, hemos iniciado la composición del último capítulo de la trilogía iniciada en el 2017 ya al amparo del sello internacional Season Of Mist, aunque estemos hablando de publicarlo en el 2022.

La pandemia, y algunos asuntos personales que a me han tenido fuera de juego ( y siguen haciéndolo ), han hecho que no hayamos podido explotar como merecía la salida del nuestro último álbum “Els Sepulcres Blancs”.

- ¿Seguís evolucionando con el nuevo disco? ¿Estáis satisfechos?

- Creo que a pesar del tiempo que hace que se editó, tiene cierto recorrido… o vida útil. Aunque cuando todos esto pase, habrá tantas bandas con material nuevo en el mercado, que será muy difícil colarse a nivel de interés si no es con material completamente nuevo bajo el brazo.

Satisfechos de él lo estamos y mucho. Conseguir un trabajo tan concreto y especial como ese es fruto de un proceso concienzudo y convencido de las herramientas y metodología con la que trabajarlo. No cambiaría nada de él… más allá de la fecha de edición… ha, ha… Si se hubiese editado 6 meses antes hubiese tenido un impacto muy distinto, sobre todo por la posibilidad de presentarlo en directo de forma mucho más extensa de lo que pudimos hacer.

Se trata de un trabajo de metal sin distorsión en las guitarras, y con una dinámica por momentos más cercana al Pop en cuanto a estructura, aunque con atmósfera y dinámica propias de lo extremo. Supone una pieza más en lo que al lenguaje propio de la banda que se empezó a forjar con “Les Irreals Visions”, y sin duda sirve como ejercicio y referencia de cara a futuros procesos compositivos y creativos donde las herramientas básicas seguirán el hilo argumental, dotando el resultado de probables giros formales a tenor de las intenciones emocionales que el discurso argumental marcan.

En este hilo conceptual que dibujamos previo a la creación del anterior “Les Irreals Visions”, se establecen tres estadios o momentos creativos a partir de una visión de la realidad social cercana a una reinterpretación con ojos del movimiento Modernista de finales del S.XIX… hay demasiadas similitudes como para obviarlas. Por esos estadios, “lo común debe adquirir un nuevo significado”, precepto desarrollado en “Les Irreals Visions”; “lo visual, una nueva apariencia secreta”, vinculando al mundo de los sueños el proceso de cambio de la realidad que nos rodea; y por último “lo ya conocido, la dignidad de los desconocido”, tercer precepto que marcará el devenir del tercer álbum de la trilogía.

- ¿Tenéis previsto incorporar más elementos progresivos, o ampliar el abanico a otros estilos?

-No de forma intencionada… es decir; creemos que dentro del marco estilístico que dibujamos con “Les Irreals Visions” en el 2017, tenemos margen de maniobra para desplazar la balanza hacia un equilibrio distinto en el próximo álbum respecto a los dos anteriores. Y de nuevo reinterpretando nuestro propio lenguaje, que ha sido seña de identidad desde ese momento.

El ampliar el abanico a otros estilos puede parecer poco concreto, pero depende un poco del momento en que cada uno se encuentre y los discos que haya escuchado antes de un proceso creativo. Eso siempre influye de un modo u otro, ya sea con la reinterpretación de recursos, intenciones…

Pero de forma intencionada lo que tenemos claro es que se trata de recoger el testigo de nuestra propia obra en los elementos más esenciales y definitorios y darles una vuelta de tuerca. Tenemos 2 álbumes a las espaldas para poder hacerlo en el próximo que cierre la trilogía. En lo que a progresar se refiere, creo que eso forma parte de nuestro ADN… más por actitud que por forma.

-Si lo consideráis así, por qué os habéis alejado del Black Metal old school?

-Claramente por considerar que no podíamos aportar nada nuevo a ese estilo. Nunca hemos buscado el innovar de forma gratuita en la música. Eso con cierta gracia se puede conseguir ensamblando elementos y herramientas a priori de lo más dispares, y pueden nacer engendros de lo más interesantes. En nuestro caso, si bien empezamos con un Black metal de corte muy tradicional y primitivo, fuimos tendiendo hacia el Avantgarde… o con otras palabras, a progresar desde lo tradicional mediante la incorporación de elementos de otros lenguajes o estilos por el gusto de encontrar nuevas texturas y momentos musicales y emocionales.

Si bien hubiésemos podido proseguir con la fórmula explotada en alguno de los 3 primeros discos, o incluso en el que fue el último tema de esa etapa, el “The Other’s Voice” aparecido en un Split 7″ en el 2010, la necesidad de “progresar” y alcanzar cotas más elevadas de emoción y expresión artística nos hizo apostar por cambios en las herramientas que utilizábamos para forzar ese cambio que necesitábamos para no marchitarnos.

Eso que conseguimos bajando el tiempo rítmico, la afinación de las cuerdas e introduciendo voces limpias en “Those Horrors Wither” supuso un nuevo proceso de aprendizaje hasta controlarlo, y un gran esfuerzo a muchos niveles. Otra muestra del inconformismo y la necesidad de mejorar lo que ya has hecho. Aunque pasado el tiempo uno se pueda dar cuenta de que sigue estando ahí, en cada uno de los álbumes, su esencia bien representada y de forma coherente ( o así lo creemos ).

¿Podéis escoger 5 discos más de la vieja escuela y 5 de más recientes? Los que más os gusten, o los más especiales.

- Hablamos de Black Metal o entrarían otros estilos anteriores o coetáneos?? Veamos… me centraré en continuar con la referencia a la que miramos de inicio como banda. Creo que con la referencia al “Sounds Of Decay” y su posterior “Discouraged Ones” de Katatonia describo un momento esencial para una banda de referencia que sin duda nos inspiró en el momento de cortar con cierta parte de nuestro pasado y dar un firme pero importante salto adelante. “Written In Waters” de los noruegos Ved Buens Ende es tan importante para entender los no límites de este estilo que sin duda marca un antes y un después a mediados de lo ’90 en mi concepción musical. Luego, por qué no… el “Filosofem” de Burzum lcanza tal grado de trascendencia que es muy difícil escapar de sus garras; o el “Anthems To The Welkin At Dusk” de Emperor como cénit del Black metal más dinámico, complejo y emotivo que uno pueda catar de aquella época. Y por último, “Storm Of The Light’s Bane” de Dissection.

Como algo más reciente en el tiempo, creo que cualquiera de los dos guitarras de Foscor hablarían de Tool, sin poder precisar aquí un álbum. Más recientes podría mencionar a Cult Of Luna, y en un terreno mucho más underground pero que ha servido de inspiración en muchos aspectos paralelos a la mera referencia estilística, unos Gold, Deafheaven, Secrets Of the Moon o incluso Ghost.

Véase la distancia a nivel estilístico de estas referencias con el inicial universo Black Metal en el que nos desenvolvíamos… pero creo que es importante para entender algunos aspectos esenciales del espíritu del grupo a día de hoy.

- El fichaje por nada menos que Season of Mist es muy importante.

- Lo fue. Y el resultado de un trabajo continuado por construir un lenguaje y propuesta artística propios con los que llamar a la puerta de otras ligas.

Hay que estar en el momento oportuno en el lugar oportuno, pero hay que buscarlo, y nosotros lo hicimos. De nuestros 20 años de existencia, casi puedo decir que 15 los dedicamos a crecer como banda y aprender, hasta el momento en el que ves cómo conjuntar las piezas del puzzle con el que llevas años tonteando y das forma a algo que llega con mucha claridad y fuerza a quien puede “exponerlo” y lanzarlo a otro nivel de visibilidad.

Ese momento llegó al darnos cuenta que expresándonos del modo más fiel a lo que somos, podíamos hacer llegar un discurso y propuesta mucho más atractiva y novedosa al público que intentando encajar la enésima versión y reinterpretación de algo caduco, por muy buena intención en lo que a construcción de un discurso propio tuviésemos. Hemos de admitir que todo conlleva un proceso, y el nuestro ha sido demasiado largo.

Entendemos que expresándonos únicamente como sentimos, en catalán, y basando nuestro universo conceptual en algo tan propio como algunas ideas del Modernismo y Decadentismo literario podemos construir un hilo conductor que en nuestro caso ha trazado el destino de los 3 álbumes que en principio editaremos con Season Of Mist ( el último de ellos por editar). Si a ello le unimos ya no la reinterpretación de la música de los clásicos, si no de la nuestra propia a través de los oídos y corazón de quien atestigua un gran bagaje y gusto musical en muchos estilos, o el centrarse en utilizar una herramienta tan reconocible como la voz limpia en vez de la rasgada anterior, el coctel que surge abre las puertas a todo un nuevo campo de trabajo que como se ha comprobado, se presenta como de lo más atractivo y personal a oídos internacionales.

En eso estamos y en ello seguimos. Y muy contentos y agradecidos de poder trabajar con una infraestructura y equipo humano como los de Season Of Mist en Europa y USA.

-¿Tenéis experiencia en importantes festivales europeos?

-Como Foscor no hemos tenido la ocasión de participar en grandes Festivales Europeos a diferencia de aquí, donde hemos participado en el Download Festival y anteriormente en el Primavera Sound. Nos hemos desenvuelto siempre a nivel underground, y que con el paso de los años nos ha servido para compartir escenario con bandas de reconocido nombre en varios países Europeos, ya sea estando de gira o con fechas solitarias; con carteles de concierto al uso, o en pequeños festivales de pocas bandas y pequeño formato.

Todos los que formamos Foscor, también tocamos o hemos tocado en otras bandas con experiencia en Festivales de muy distinta magnitud fuera de estas fronteras, por Europa o incluso en el continente americano ( norte y sur ).

Conocemos el funcionamiento de la industria y de esos festivales, y sin desmerecer la oportunidad que supone que te vea multitud de público que nunca antes había sabido de ti… me quedo con el formato sala. La forma en la que comparte el evento público y banda, a nuestro nivel, no tiene comparación con la que podamos tener en un festival de masas.

- ¿Qué bandas afines destacáis del panorama nacional?

Las hay de muy distinta índole en lo que a estilo se refiere dentro del Metal, con las que no solo nos sentimos identificados, si no que por A o por B han formado parte de nuestro camino o nosotros del suyo. Por su clase y solidez destacaría el Black Metal de Balmog, mezcla de misticismo, fiereza y oscuridad atemporal a raudales. Teitanblood son un referente a nivel mundial en lo que a densidad sonora y conceptual. Altarage diría que han renovado esos votos con un lenguaje mucho más moderno pero similar en lo que claustrofobia se refiere. Qué decir de Wormed, violencia sónica y una calidad solo a la altura de su experiencia y bagaje a nivel internacional. Obsidian Kingdom, a quienes habéis entrevistado recientemente, como banda con las mentes más lúcidas que uno pueda encontrar, o Eternal Storm, como ejemplo de la hornada más joven y de mayor valía con la que cuenta el país.

Por supuesto, destacaría la banda donde también tengo el privilegio de participar y aprender año tras año desde que me uní a ellos en 2013, los death metaleros Graveyard, con una trayectoria fuera de estas fronteras muy extensa y sólida, o una banda con la que nos podemos considerar hermanados, como son Vidres A La Sang, con quienes compartimos miembros y en cierto modo proceso de crecimiento.

- Ciertas ideologías del metal extremo siempre han sido discutibles... que opináis?

- Si nos remontamos al cambio de siglo, con cierto declive de la escena Escandinava, que sobretodo en Noruega había roto todos los esquemas dentro del Metal Extremo en la década de los ’90, sí hubo una moda por la que el llamado Pagan Black Metal se relacionó con ideología directamente xenófoba por culpa de una moda que nunca entendí, y que amparaba su discurso en un resurgimiento de los valores “perdidos” de la vieja Europa…

Ese movimiento repercutió de forma negativa en lo que a nivel simbólico siempre había caracterizado la música de raíz tradicional ( ya fuese expresada mediante lenguaje metal o no ), y provocó que la imagen más extrema que una banda de metal podía mostrar por aquél entonces fuese esa. Creo que por suerte la industria y prensa en general la obviaron a tiempo. Luego, muchas bandas solamente quisieron ceñirse a lo que sin duda era un momento en que lo tradicional interesaba, y algunas tontearon a nivel de simbología con toda esa moda. Las que fueron más allá, hasta llegar al sinsentido más absoluto en lo que a discurso se refiere, por origen y base histórica, acabaron abandonando su discurso e imagen inicial al ver que no los llevaba más que al desprecio.

Creo que a nivel ideológico es de lo único “discutible”, si no reprochable hasta el asqueo, que puedo identificar en el Metal Extremo echando la mirada atrás. Otros momentos históricos fueron acompañados de actos de lo que hoy en día catalogaríamos como incivismo, o directamente violencia… pero me temo que poca ideología entrañaban.

La escena Black Metal de los ’90 se caracterizó por las disputas en lo que a lenguaje se refiere entre países tan cercanos y a la vez tan alejados en lo que a marco cultural se refiere como Finlandia y Noruega, o Suecia…luego Grecia, etc… de ahí el uso patriótico de la bandera como representación de ese origen y posible hegemonía en lo que a estilo se refería respecto a otros.

¿Qué opináis del libro y película “Lords of Chaos”?

-No voy a mentir, ni me he leído el libro, ni he visto la película. Conozco los hechos que en “Lord Of Chaos” narra por infinidad de entrevistas con los propios protagonistas o testigos de aquel momento a lo largo de los años. Los detalles de los sucesos que hicieron de Mayhem la banda de culto que hoy en día son creo tienen valor en lo que a construcción del mito y semilla de una escena se refiere, pero poco o nada con lo que ha hecho de ella de las más fructíferas de la historia.

Estamos un poco como en la pregunta anterior, donde el poso de la imagen que implica un suceso o acción vale más que el propio significado de ello. Tanto de Mayhem como de tantas otras bandas esenciales en lo que a Black metal se refiere, debe quedar y perdurar su música, su discurso y lenguaje artístico… y la forma en la que ello cambió por completo la historia del metal Extremo ya hace la friolera de 30 años.

- Muchas gracias.

- Gracias a ti una vez más por el interés y difusión de nuestra escena y propuesta en estas páginas. Aprovecho para desearte salud, a ti y a tus lectores en estos tiempos de incertidumbre… física y mental… que buena falta nos hace.