El juez investiga a Romeva por malversar fondos en la “internacionalización” del “procés” independentista

Una juez de Barcelona investiga al ex conseller de Exteriores Raül Romeva, al ex secretario del Diplocat Albert Royo y al secretario de Govern, Víctor Culell, además de a otros siete cargos de la Generalitat, por malversar fondos públicos para “internacionalizar” el procés.

La investigación -que ha avanzado el periódico Ara- deriva de una querella que la Fiscalía presentó en los juzgados de Barcelona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas de 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial.

La noticia llega precisamente el mismo día en el que Oriol Junqueras, Dolors Bassa, el propio Romeva y Carme Forcadell ya se han posicionado y han anunciado que no responderán sobre su indulto, por lo que renuncian a defenderlo ante el Supremo. Así lo ha confirmado Esquerra este mediodía a través de un comunicado después de que la Justicia diera un plazo de cinco días a los condenados por el “procés” para emitir oficialmente su postura.

Los cuatro dirigentes republicanos han explicado que no darán respuesta al Supremo porque “la ley no lo prevé” y “porque no es de cumplimiento obligado”. En este sentido, Junqueras, Bassa, Romeva y Forcadell aprovechan para volver a la carga y criticar que se trata de “la primera vez que el Supremo reclama una petición de estas características”. “Si lo hace ahora, es por cuestiones meramente políticas”, zanjan.