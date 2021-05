Dos años de cárcel para el mosso que agredió a un periodista de La Directa

El TSJC ha comunicado hoy una sentencia que sirve para condenar al acusado D.M.C., agente de los Mossos d’Esquadra, como penalmente responsable en concepto de autor de una delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, con agravante de prevalencia del carácter público de su cargo y atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de dos años de prisión, con las penas accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo y suspensión del ejecicio de actividad como Mosso d’Esquadra, ambas durante el tiempo de la condena; y al pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular. También se condena por responsabilidad civil a abonar a la víctima, un periodista de La Directa, un total de 7.265 euros. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat de Cataluña.

La acusación particular y popular, que la ejercía el centro Iridia, pedía una pena de cinco años de prisión y de inhabilitación por un delito de lesiones agravado por el uso de instrumento peligroso. Por otra parte, la fiscalía pedía dos años y nueve meses de prisión e inhabilitación por un delito de lesiones.

El periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, denunció en 2016 “una agresión premeditada” de los Mossos d’Esquadra durante la tercera noche de disturbios en Gràcia tras el desalojo del local conocido como Banco Expropiado. En declaraciones a El món a Rac1, dijo que la agresión “fue con toda la voluntad de hacer daño e impedir que estuviera informando”.

Rodríguez relató que “me identifiqué como periodista al agente antidisturbios que tenía a mi lado. Él me miró, y estoy convencido de que cuando me identificó fue cuando sacó la porra y me dio dos veces, una en la mano y el otro en el muslo”.

Sin embargo, el periodista reconoció que “no llevaba el brazalete identificativo”, pero manifestó que “no fue una situación en la que me confundieron con alguien” porque “prácticamente todos los agentes de la Brimo me conocen porque hace muchos años que cubro este tipo de eventos en Barcelona”.

También remarcó en su moemnto que “he destapado algunos casos de brutalidad policial en relación a la Brimo” y, en este sentido, apuntó que “estoy convencido de que cuando este agente me reconoció me agredió de manera intencionada”.