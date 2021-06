Turull: “No tengo que hacer autocrítica, no pediré perdón”

Los condenados por el “procés” e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez empiezan a tomar la palabra y a marcar la agenda política, una reaparición a cuentagotas, en medio de un largo puente festivo en Cataluña y tras la verbena de Sant Joan. Uno de los primeros en hablar ha sido el exconsejero de Presidència, Jordi Turull, peso pesado de JxCat y dirigente de la órbita de Carles Puigdemont. En una entrevista a TV3 apenas 48 horas después de salir de prisión, Turull ha querido dejar claro que las medidas de gracia no suponen que el independentismo recule, se ha reafirmado en sus ideas y ha rechazado hacer autocrítica y pedir perdón: “Nuestra crítica es justamente por cómo se perpetró toda la instrucción y el mismo juicio”. “Yo no tengo que hacer autocrítica más allá de hacer una valoración interna, de lavar la ropa sucia en casa”.

“Con la que nos ha caído, si aún esperan que pida perdón, pues no”, ha zanjado el dirigente preguntado sobre los expedientes que acompañan cada indulto y que se han conocido en las últimas horas. Cuestionado por el periodo de seis años que incluyen los indultos sin cometer un delito, ha replicado que él ha estado “55 años sin cometer ninguno”, obviando su condena por sedición y malversación, y ha advertido: “A ver qué es un delito grave para el Estado”. A renglón seguido, Turull ha subrayado que no renunciará a sus convicciones -”mi compromiso sigue intacto”- y ha avisado no dejará “de ir a una manifestación” en esta nueva etapa. “Y si es un delito grave, tenemos un problema”, ha remachado.

Turull también ha dejado varias pistas sobre la estrategia a seguir a partir de ahora y la nueva etapa que se avecina dentro y fuera del independentismo. Pese a reconocer que los indultos “son un pequeño gesto”, ha insistido en fijar como líneas rojas la amnistía y la autodeterminación bajo el siguiente argumento, el mismo que lleva esgrimiendo el soberanismo en las últimas semanas: “Somos nueve de 3.000, veremos si se abre una nueva etapa”. “Hay un compromiso de explorar una nueva etapa. Pero al otro lado no hay ninguna propuesta. Todo lo que no pase porque los catalanes decidan su futuro, no arreglará nada”.

Y luego ha lanzado otra de las claves, otra de las críticas: “Algunos quizás quieren adormecer o anestesiar el conflicto político, pero no lo conseguirán”, ha asegurado en referencia al PSOE, un reproche que también pone a ERC en el foco por su mano tendida al Gobierno.

Reunión con Puigdemont

Turull ha reconocido que la intención de los indultados de JxCat es acudir a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont, aunque no ha puesto fecha a la cita al cumplirse apenas un par de días de estar en la calle y al tener aún varias cuestiones por resolver. En este sentido, el exconsejero también ha admitido que una reunión entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y Puigdemont “haría feliz a mucha gente”. “Es bueno desmitificar y desmontar leyendas”, ha asegurado tras situar a ambos como los principales líderes del movimiento independentista.

Acusa de “maldad e incompetencia” al Tribunal de Cuentas

El también vicepresidente de JxCat ha acusado al Tribunal de Cuentas de actuar “con maldad e incompetencia” por cargarle -ha asegurado- gastos de acción exterior de la Generalitat desde 2011 a 2017 cuando no formaba parte del Govern que entonces encabezaba Artur Mas.