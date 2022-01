Lo último de CC OO: implante de pelo para sus afiliados con descuento del 30%

De los sindicatos suele decirse que su tiempo ya pasó, que solo representan a determinados estamentos laborales, como los funcionarios, y que su arraigo entre la juventud es nulo. Quizás por ello, CC OO ha decidido darle una vuelta de tuerca a su cartera de servicios para afiliados y modernizarla.

CC OO no tiene la solera de UGT o de la CGT, no existía durante la huelga de la Canadiense y, por lo tanto, no participó de conquistas sindicales como la jornada laboral de ocho horas. Su papel durante el franquismo, sin embargo, fue notable gracias a la estrategia del “entrismo” para infiltrarse en los sindicatos verticales de la dictadura. Eran los años sesenta y mucho han cambiado las estrategias sindicales desde entonces. CC OO, en concreto, en su intento de fidelizar a sus miembros, ofrece “servicios” en forma de descuentos para colectivos a varios negocios que van más allá de los de la acción sindical clásica. El primer sindicato español ofrece a sus afiliados descuentos retoques estéticos en la clínica privada Abanzis.

Así, en Barcelona, sin ir más lejos, los afiliados al sindicato pueden disfrutar de rebajas del 27% en cirugía estética y de un 60% en odontología maxilofacial. Pero también de un 30% para algo tan de moda como los implantes capilares. Nada mal. La misma cartera de servicios se repite por toda la geografía española con pequeñas variaciones. En Madrid, además, tienen psicólogos con un 20% de descuento, un 8% en viajes o incluso ofertas en clínicas veterinarias.

Lo cierto es que Abanzis se define como empresa cuyas actividades son de gestión de acuerdos y comunicación de ventajas en condiciones y precios dirigidas a grandes colectivos de servicios relacionados con medicina, salud, estética y bienestar. Y aseguran que los servicios son ofrecidos y realizados por médicos, clínicas y profesionales de la salud asociados de Abanzis en diferentes categorías: Cirugía Ocular y Oftalmología, Odontología y Cirugía Maxilofacial, Medicina y Cirugía Estética, Microinjerto Capilar, Óptica, Tratamientos de Belleza y Bienestar, Psicología y Servicios Veterinarios.

Algunas de las ofertas: