Vídeo: una distracción del camionero provocó las 3 muertes en el accidente de la Ap-7

🔴 10 km cues AP-7 Montmeló-Barberà ➡ TGN per #accident múltiple

↘ Un carril obert



ℹ Alternativa recomanable per entrar a BCN per C-33 o C-60+C-32



🔴 Afectada C-17 amb 2 km cues a Parets ➡ sud/enllaç AP-7



🔴 També 5 km #retencions a l'AP-7 Sant Cugat-Barberà ➡ GIR pic.twitter.com/JuG3rC4tgM