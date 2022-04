Así nieva en Barcelona y alrededores: se han cumplido las previsiones del temporal

⚠ S'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per neu ⚠



➡ Dg. 06 TU a dl. 00 TU



➡ possibilitat de >2cm per damunt dels 500m, si bé durant el matí encara nevarà al voltant dels 200m, localment per sota.



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/EuLFCIzurh