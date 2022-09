Denuncias contra la entidad crediticia Welp por estafas y usura

ültimamente, según ha podido saber este diario, la red se está llenado de denuncias y quejas contra la entidad crediticia virtual Welp. Solo falta ir a los foros antiusura para comprobarlo, y muchas de estas crítica sstán situadas en Cataluña.

Aquí van algunos ejemplos de testimonios “Es un delito lo de esta entidad. Acordé que me lo pasaran por cuenta los días 29 de cada mes y 12 días antes me llaman acosándome para “mejorar mi perfil como cliente” pagando antes con tarjeta. Y aún más, teniendo ya la cuota pagada, me siguen llamando como que no la tengo. Los intereses son desorbitados por cuatro mil euros voy a terminar pagando 3200 euros de intereses. Algunas operadoras son unas groseras increíbles. Yo con esta entidad he alucinado. No se puede ser más chabacana y bananera en su proceder. Usura y grosería desorbitada, al principio me costaba creerlo, pero es tal cual lo describo”.

“Son pesados hasta decir basta. Llaman a cualquier hora, una semana antes ya están dando la lata recordando el día del vencimiento. Incordian todo lo que se les antoja aunque lleves los pagos al día. Los intereses son usura sin ninguna duda. Yo metí la pata pidiendo una pequeña cantidad. No se lo recomiendo a nadie”.

“Mucho cuidado con estos delincuentes. Aún denunciándolos y llevando el caso con Nogués Abogados, seguían acosando por WhatsApp, amenazando, continuas extorsiones ilícitas, insultos muy graves y llamadas en mañana,tarde y noche. Y de madrugada. Esto es ilegal. Recomiendo guardar registros de llamadas y todas las amenazas (capturas), denunciarles y llevarlos con un buen abogado (Nogués Abogados lo llevan sin problema). Ya veréis luego su cara en los juzgados cómo cambia”.