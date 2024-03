El actor Joel Joan: "Me encantaría ser de Cáceres", "ser catalán es horroroso"

Este lunes ha causado gran revuelo en redes sociales un fragmento de entrevista al actor catalán Joel Joan en el programa "Via Llure" (Vía Libre) de RAC1, en el que el intérprete aseguraba que está "realmente cansado de ser catalán" porque, según asegura, si fuese cacereño no tendría que "luchar por las cosas más básicas".

El actor, que protagoniza asiduamente polémicas online por su defensa a ultranza del idioma catalán, ya fue muy cuestionado el mes pasado por llamar "fascistoides normalizados" a los dependientes que no atienden en el idioma que él desearía.

Las implicaciones de "ser catalán"

Durante la conversación que mantuvo con el presentador Xavi Bundó, Joel Joean ironizaba diciendo que le "encantaría ser de Cáceres", que está "cansado de ser catalán" desde el "primer momento" y que "ser catalán es horroroso".

"Tú sabes la tranquilidad que tiene que ser levantarte sin tener que defender la lengua" ni que "te metan en prisión tres años y medio, como a este pobre hombre [...]", expuso. Joel Joan afirmaba además que, si no fuese catalán, no tendría que "luchar por las cosas básicas", como consideraba a estas que nombró.

Lo que parece ignorar este famoso intérprete catalán, hace pocos meses el Gobierno decidió traspasar íntegramente los Rodalíes a la Comunidad Autónoma de Cataluña, mientras que en Extremadura la mejora del transporte ferroviario sigue siendo una de las mayores reivindicaciones de la ciudadanía.

Por un pedazo de pan

El actor consideró que ser catalán resultaba muy estresante, ya que según su concepción de lo que es "un catalán" —aquel que piense como él, como dio a entender—, tiene que "luchar por la lengua" hasta cuando va a comprar el pan. No se trataba de una referencia a Francisco Umbral y sus famosos "iba yo a comprar el pan...", hablaba literalmente.

Según explicaba Joel Joan, se encuentra en un país —se refería a Cataluña en estos términos— muy estresado, y denunciaba su hartazgo cada vez que acude a una panadería y ordena "una barra de quart" (es decir, "una barra de cuarto", o lo que en Madrid llaman "pistola"), pero los tenderos, al no comprender el idioma, le responden "no entiendo". El actor contó cómo, en estos casos, repite la misma afirmación en catalán, pero esta vez señalando, aunque recibe la misma contestación: "no te entiendo".

Para poner solución al problema de comprensión, el intérprete declaró que suele optar por "cambiar el idioma", claudicar y expresarse en español para ser entendido, aunque remarcaba con claro hastío que "es muy cansado" porque "el conflicto es agotador", y que por esto prefiere ceder. Transigir y hablar en un idioma que ambos entienden es, para él, ceder para evitar conflictos.