El actor Joel Joan acusa de "catalanofobia" a una pastelería de Barcelona

Este martes, el actor y guionista Enric Gomà, conocido por la serie Mar de plástico, entre otras, denunciaba en la red social X un "ataque catalanófobo" que habría sufrido, presuntamente, a manos del dependiente de una pastelería. El actor Joel Joan habría defendido a su compañero de profesión alegando que los vendedores andan "dando por culo a la gente" porque deben estar "amargados con sus vidas".

Desarrollo de los acontecimientos

La situación, según el guionista, se habría seguido de la siguiente manera:

Enric Gomà entra en una pastelería en pleno centro de Barcelona con la intención de comprar un pedazo de torta o coca .

en pleno centro de Barcelona con la intención de comprar un pedazo de torta o . Tras pedirle en catalán "un pedazo de torta", el dependiente del establecimiento le responde "no lo entiendo" .

"un pedazo de torta", el dependiente del establecimiento le responde . Gomà repite la pregunta en catalán y el dependiente le contesta de nuevo, en castellano, que no comprende lo que le está demandando.

y el dependiente le contesta de nuevo, en castellano, que no comprende lo que le está demandando. El actor, que sigue expresándose en catalán, se indigna y pregunta si, por favor, le puede atender "alguien que le entienda" .

. Gomà, que desiste en cambiar de idioma, acaba encontrando a una ciudadana de origen chino catalanohablante , que le ayuda a ordenar su pedido y compra el pedazo de torta.

, y compra el pedazo de torta. Enric Gomà, aparentemente irritado, relata la situación en "X" y comparte el nombre del establecimiento.

A esta declaración respondió el actor y director Joel Joan, argumentando al respecto de los dependientes: "qué amargados deben estar con sus vidas como para tener que andar dando por culo a la gente. Colonizadores, fascistoides normalizados".

Joel Joan fue protagonista de una polémica el pasado noviembre cuando, desde un festival de podcast que se estaba realizando en directo desde un teatro, pidió al público que gritase junto a él "puta España" y "puta PSC". Se trataba de un programa radiofónico de temática futbolística.

El "problema" de entendimiento

Enric Gomà es conocido, además de por sus guiones y apariciones en cine y series, por ser divulgador de la lengua catalana. Ha escrito numerosos libros acerca de la situación y el uso del catalán, entre los que figuran "El castellano, la lengua de al lado" o "El catalán tranquilo". En una entrevista concedida a ElNacional.cat en 2021, llegó a asegurar que "el catalán debería ser necesario para ganarse la vida", especialmente en campos como "la atención al cliente, la administración o la enseñanza".

Una de las posibles soluciones al "problema" de entendimiento que se dio entre Gomà y el dependiente de pastelería, y que el guionista no contempló, habría pasado por expresarse en el idioma común que compartían. Tanto Gomà como el tendero conocían el idioma castellano, pero claudicar y expresarse en español es una opción que, a pesar de su obviedad, no fue contemplada por el divulgador. La sencilla operación de hacer el "mínimo común múltiplo" entre los idiomas que ambos hablaban no se tomó en consideración.