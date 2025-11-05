El Ayuntamiento de Barcelona destinará más de 600.000 euros en el partido entre Cataluña y Palestina, según Vox

El partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Cataluña y Palestina se jugará el 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, después de que la Federació Catalana de Futbol (FCF) plantease trasladar el partido fuera de la ciudad.

La FCF realizará el anuncio oficial de la lista de convocados el próximo 12 de noviembre, y la información sobre la venta de entradas y el acceso al partido estará disponible próximamente en su web y canales oficiales, mientras que 3Cat ofrecerá el partido en directo a partir de las 18.30 horas. La recaudación del partido y todos los beneficios de la campaña se destinarán a ayuda humanitaria para reconstruir Gaza, así como para promover "justicia y fin de la impunidad y cultura como resistencia".

Sin embargo, el grupo municipal de Vox ha denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona prevé "destinar 600.000 euros del erario público para organizar un partido de fútbol". El líder del partido en la capital catalana, Gonzalo de Oro, ha asegurado que "estamos ante un auténtico despilfarro de dinero", y denuncia que "prefieren destinar el dinero de todos a eventos ideológicos o de imagen, en lugar de a lo que verdaderamente importa"

"Exigimos que se explique de forma detallada qué partida presupuestaria se va a emplear, qué condiciones se han negociado y qué beneficiarios tendrá este gasto", ha zanjado.