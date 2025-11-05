La Iglesia de Barcelona superó el medio millón de personas atendidas en 2024

La Iglesia Archidiocesana de Barcelona, junto a la acción tanto de Cáritas Diocesana de Barcelona como de Manos Unidas de Barcelona, ha aumentado hasta 507.846 las personas atendidas en su actividad caritativa y asistencial, un aumento del 12,5% respecto al año anterior, y los centros de atención directo han pasado de 432 a 455.

La actividad asistencial de la archidiócesis llega a casi un 19% de su población, que es de 2,7 millones, por lo que cerca de uno de cada cinco habitantes de la archidiócesis están atendidos por la Iglesia, informa este martes en un comunicado con datos de la 'Memoria anual de actividades de 2024'.

Si se excluye el dinero movilizado por las entidades asistenciales de la diócesis, el presupuesto de la Iglesia Archidiocesana de Barcelona es de 56,4 millones de euros, y sobre ese total, 26,5 millones se dedican a la mejora de mantenimiento de los edificios y de la red parroquial.

El gasto de personal --clero y laicos-- para atender a toda la Iglesia es de 13,2 millones, y la Iglesia ha decidido consolidar la capacidad de financiación hasta los 7,3 millones para poder continuar en un futuro las mejoras iniciadas y, en su caso, afrontar gastos extraordinarios o imprevistos.

En cuanto a los ingresos en la archidiócesis las aportaciones de los fieles se acercan a los 19 millones de euros, 16,6 millones son de otros ingresos corrientes, 10 millones de la asignación tributaria y 7,4 millones de ingresos patrimoniales, entre otros.

Juan José Omella

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha puesto de relieve que la memoria muestra el "compromiso constante" de la Iglesia con la sociedad y la buena gestión de los recursos.

"En un contexto global marcado por la inestabilidad y los conflictos, la Iglesia quiere ser un signo de esperanza y fraternidad, gracias a la dedicación de tantos laicos, religiosos y sacerdotes", ha dicho.

El Arzobispado de Barcelona, que celebra esta domingo el Día de la Iglesia Diocesana, tiene ahora una red parroquial de 212 templos y el territorio comprende la comarca del Barcelonès, part del Baix Llobregat y el Maresme hasta Caldes d'Estrac, y cuenta con 445 sacerdotres y 49 diáconos permanentes.