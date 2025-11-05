Govern y ERC se reúnen en el Parlament para abordar la negociación de la financiación singular

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la de Economía, Alícia Romero, se han reunido este miércoles en el Parlament con el vicesecretario de comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, para abordar la negociación de la financiación singular.

Al encuentro, que ha tenido lugar durante la sesión plenaria, ha acudido también la secretaria general de Presidencia Eva Giménez, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret.

Fuentes conocedoras del encuentro han asegurado que la reunión se ha desarrollado con "buen tono", y que ha servido para seguir trabajando en la cuestión de la financiación, que los republicanos consideran prioritaria antes de explorar la posibilidad de negociar el proyecto de Presupuestos del Govern de 2026.