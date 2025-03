Alamany pacta con Collboni incentivar que propietarios prohíban pisos turísticos en inmuebles

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha asegurado haber alcanzado un acuerdo con el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni en el marco de los Presupuestos de 2025 para incentivar que las comunidades de vecinos prohíban los pisos turísticos en sus inmuebles. "Actualmente, las comunidades de vecinos pueden prohibir los pisos turísticos mediante un cambio en sus estatutos, tal y como dice el Código Civil catalán. El problema es que muchos vecinos de Barcelona no lo saben", ha sostenido en una entrevista de Ep.

Ha explicado que los republicanos han acordado con el gobierno municipal que el Ayuntamiento, conjuntamente con los colegios de administradores de fincas, puedan acompañar a las comunidades para prohibir los pisos turísticos y así garantizar que los vecinos "recuperan las riendas de su calidad de vida".

La dirigente republicana ha indicado que cambiar los estatutos de una comunidad de vecinos "a veces no es fácil, no es sencillo económicamente" y que, por tanto, habrá una partida específica en las cuentas para que el consistorio acompañe a las comunidades de vecinos en este sentido, así como una campaña de explicación para difundir esta opción entre los barceloneses.

Sobre los plazos, Alamany ha afirmado que la medida "será una realidad inmediata" para abordar lo antes posible la, a su juicio, sensación de que Barcelona está perdiendo identidad a través de la problemática de la vivienda y del turismo, situación que afecta directamente a los vecinos y vecinas.

Respecto al alquiler de temporada, que Collboni ha reclamado equiparar a la regulación de los alquileres de larga duración en el marco de la Ley de Vivienda, la dirigente republicana ha recordado que durante el Govern de Pere Aragonès, ERC impulsó un decreto para abordar este tema en el Parlament, que no obtuvo el apoyo del PSC

De este modo, ha emplazado al alcalde a "hablar con sus compañeros de partido que en su momento no apoyaron esta decisión", y ha asegurado que los republicanos volverán a poner sobre la mesa su liderazgo respecto a este tema. "Hemos perdido un tiempo muy preciado, sobre todo para la ciudad de Barcelona, que sufre, como ninguna otra ciudad, los alquileres de temporada. Y esto hace que la gente de Barcelona se sienta expulsada de su ciudad", ha lamentado.

Sobre la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en nuevas promociones, Alamany ha admitido que si bien los republicanos están de acuerdo con los objetivos que persigue, no están "satisfechos con los resultados". Por ello, ha afirmado que "es evidente que esta medida necesita ser repensada" y ha señalado que en estos momentos no se está produciendo un debate formal en el consistorio sobre si se debe modificar o no, por lo que desde ERC seguirán con su agenda respecto a la vivienda y, llegado el momento, verán donde se encuentran, textualmente.

Asimismo, ha pedido "más serenidad" para poder discutir la medida, ya que, en sus palabras, hay partidos que ven la medida del 30% como si fuera su hijo, hecho que imposibilita hablar con rigor sobre los datos y los resultados de la medida, en referencia velada a BComú.

También ha reivindicado que para los republicanos la "política que hay que hacer hoy en día en Barcelona es la de la rehabilitación", un aspecto que, afirma, no se ha situado como una prioridad los últimos años y que creen que tiene que entrar dentro del 30%.

Al preguntársele por una eventual entrada de ERC en el gobierno municipal, ha reivindicado los esfuerzos realizados por su grupo municipal para tener una "identidad propia y que esté clara cuál es su misión en la ciudad", por lo que no bajarán los brazos y seguirán trabajando a la espera que se produzca el debate dentro de la federación de Barcelona.

"Este debate creo que no se le puede negar a Barcelona y cuando la federación considere, lo tendrá", ha afirmado Alamany, que ha recordado que el partido sigue inmerso en un proceso congresual que finalizará el 16 de marzo y, a partir de aquí, se podrá plantear una posición en este sentido.

Finalmente, sobre el proyecto del 'Nou Montjuïc' presentado este miércoles por Collboni en el encuentro anual del alcalde de Barcelona con la prensa 'L'alcalde respon', ha señalado que para ERC la montaña tiene que ser un "distrito creativo y cultural", y ha defendido que en cualquier transformación de la ciudad se tiene que pensar primero en los barceloneses.