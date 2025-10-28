Alarma vecinal en Torelló (Barcelona): cuatro "okupas" marroquíes intentan secuestrar a una niña de 11 años

El intento de secuestro de una niña de 11 años en Torelló por parte de unos “okupas” marroquíes ha provocado una profunda indignación en el municipio barcelonés. Los hechos ocurrieron el pasado martes por la noche, cuando la menor fue abordada por cuatro jóvenes que intentaron convencerla para que subiera a su coche ofreciéndole dinero.

El episodio tuvo lugar al atardecer, frente a un supermercado de la plaza de Sant Fortià, a escasos metros del domicilio familiar. La niña había salido a comprar yogures, acompañada por la mirada de su madre desde el balcón, cuando fue interceptada por un vehículo. Según la denuncia presentada ante los Mossos, los dos ocupantes, a quienes la menor no conocía, le ofrecieron diez euros a cambio de subir al coche.

Ante la negativa de la niña, los jóvenes insistieron. Los dos que estaban dentro del supermercado salieron al exterior y se unieron al conductor, rodeando a la menor y aumentando la presión para que aceptara la propuesta. Asustada, la pequeña escapó corriendo hacia su casa entre lágrimas y gritos de ayuda. Su madre logró tomar una fotografía del coche en el que viajaban los sospechosos, cuatro jóvenes de origen magrebí.

La mujer llamó de inmediato al 112 y hasta el lugar acudieron patrullas de los Mossos y de la Policía Local, aunque los implicados ya habían desaparecido. El impacto psicológico en la niña ha sido profundo. Sufre ataques de ansiedad, teme salir de casa y apenas consigue dormir. “Antes salía al parque a jugar, y ahora no quiere ni bajar a la calle”, explicó su madre al citado medio, visiblemente afectada.

El suceso ha generado una gran alarma vecinal en Torelló, especialmente en la zona de la calle Sant Josep, donde los vecinos denuncian desde hace meses problemas de convivencia relacionados con ocupaciones ilegales y episodios de incivismo. A raíz de los hechos, se ha reforzado la presencia policial en el municipio y se han iniciado actuaciones de desalojo en algunos de los inmuebles señalados.

Desde los Mossos d’Esquadra se ha confirmado que la menor no llegó a ser sustraída y se encuentra en buen estado, aunque permanece bajo seguimiento psicológico. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.