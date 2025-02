Albiol se reunirá con Parlon en próximas semanas para abordar la seguridad de Badalona

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, se reunirá en las próximas semanas con la consellera de Interior, Núria Parlon, para abordar la seguridad en la ciudad, en la cual abordarán los dos asesinatos registrados este domingo y este lunes, además de otros temas.

Según han informado fuentes del consistorio a Europa Press, inicialmente se valoró la posibilidad de que el encuentro entre Albiol y Parlon coincidiese cono una reunión de la Junta Local de Seguridad, pero finalmente la Conselleria "ha optado por centrar la visita en una reunión".

El encuentro se celebrará después de las muertes violentas de un hombre de 36 años el domingo por la noche en un domicilio y de un hombre de 49 años el lunes por la noche en un local, las cuales el alcalde ha definido como "bastantes agresivas y violentas", si bien ha sostenido que en ambos casos se trataba de hechos excepcionales.

Respecto a la celebración de una próxima Junta Local de Seguridad, fuentes del Ayuntamiento de Badalona han afirmado que la idea del gobierno municipal es convocarla cuando "estén disponibles los datos completos de 2024" y han reivindicado que algunos de los delitos que, a su juicio, más preocupan a los vecinos, como los hurtos, han bajado.

Por su parte, tras conocerse el asesinato del lunes, el PSC de Badalona han vuelto a exigir a Albiol la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad dado los 18 meses de aumento continuado de los datos delincuenciales, textualmente, frente a la inacción del gobierno municipal: "Necesitamos medidas concretas y eficaces, no vídeos de propaganda en bares", ha denunciado el presidente del grupo municipal, Fernando Carrera.

A la reclamación se han sumado los Comuns de la ciudad, que han responsabilizado al alcalde de lo que pase en Badalona en materia de seguridad: "Hoy Albiol es igual o más responsable de la inseguridad en Badalona como alcalde con mayoría absoluta.

No hay leyes que hayan cambiado en los últimos años para favorecer la delincuencia, por tanto, no puede seguir echando balones fuera". "Si el PSC hubiera tenido tanta preocupación como tiene ahora por este tema cuando gobernaba, hubiera tomado medidas y ahora no estaríamos en la situación que estamos", han reprochado fuentes del gobierno municipal.