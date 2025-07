Alejandro Fernández, a Salvador Illa: "Tiene que comer mucha Nocilla para intimidarnos"

Durante la sesión de control al Govern que se ha celebrado esta mañana en el Parlament de Cataluña, se ha producido un enfrentamiento dialéctico entre el líder del Partido Popular en el hemiciclo, Alejandro Fernández, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En su turno de pregunta, el líder popular ha reivindicado la posición de su partido como oposición y, en referencia a la última sesión de control en la que Illa amenazó con demandar a Fernández y a Garriga, le ha comentado: "Tiene usted que comer mucha nocilla para intimidarnos con sus amenazas judiciales".

Al inicio de su intervención, Fernández ha asegurado que "Cataluña necesita un gobierno que no tiene, y también una oposición que ERC y Junts no ejercen". En este sentido, ha lamentado que el presidente "se está malacostumbrando" a no tener oposición, y ha denunciado que "cuando alguien se atreve a cuestionarle de verdad empieza a amenazar con denuncias". "Porque claro, ¿Quién se atreve a cuestionar al profeta del diálogo, al campeón mundial del reencuentro?", ha añadido el presidente popular.

Fernández ha valorado que el PP "sí le hará oposición de verdad", "sin miedo", y ha terminado preguntado al presidente: "¿Va a denunciarme por recordarle lo evidente? ¿Va a denunciarme por explicar lo que todo el mundo sabe?".

En su respuesta, el presidente de la Generalitat ha asegurado que "no sabe muy bien qué es hoy el PP en Cataluña", y le ha retado a contestar a tres preguntas: "¿El catalán es una lengua provinciana? ¿Rodalies se ha de dirigir desde Cataluña o no? ¿Cataluña necesita una mejor financiación o no?