Alta tensión en el Parlament: Illa cita a Garriga a “verse en otro lado”

El Parlament ha vivido este martes una de sus sesiones más tensas en lo que llevamos de legislatura. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, habitualmente contenido en sus formas, ha estallado esta mañana en un enfrentamiento con Ignacio Garriga (Vox) en el que ha llegado a decirle que “igual sí nos veremos en otro sitio usted y yo”. No especificó el lugar, pero todo apuntaba a una advertencia sobre posibles acciones legales tras las acusaciones de corrupción vertidas contra él y contra su partido. Garriga recogió el guante: “No tengo ninguna duda de que usted y yo nos veremos en otro lado”.

La chispa saltó cuando el portavoz de Vox acusó directamente al PSOE de ser una “organización criminal” y vinculó a Illa con una larga lista de escándalos: desde las conversaciones de Koldo y Santos Cerdán en el informe de la UCO en las que se dice que "Salvador Illa habla muchísimo con el Chili”, hasta las irregularidades en la DGAIA, los pagos indebidos detectados por la Sindicatura de Cuentas, las investigaciones a TV3 y la Federación Catalana de Fútbol, o las adjudicaciones en Sant Feliu de Llobregat. “Solo hace falta ver cómo está Cataluña”, proclamó Garriga, atribuyendo al PSC, a Junts y a ERC una connivencia estructural para “el saqueo sistemático de lo público”. "Nosotros sí que vamos a ser implacables y vamos a exigir responsabilidades. No tenga ninguna duda de que vamos a recuperar hasta el último céntimo de los catalanes, porque esto no es su cortijo", ha sentenciado el líder de Vox.

Illa, visiblemente alterado, elevó el tono hasta niveles poco habituales en él. “Cuidado con lo que dice”, espetó indignado. “Mi partido no es ninguna organización criminal. El PSOE lleva más de 40 años. Cuidado con lo que dice porque igual sí nos veremos en otro sitio usted y yo”. Además, aunque ha reconocido que los sistemas de contratación de la DGAIA podrían haber sido mejores, ha defendido que con ese dinero "no ha habido malversación” y que los fondos se usaron con una “finalidad noble”, que es "proteger a adolescentes y menores".

Garriga insistió en su ataque, asegurando que su formación “va a sentarle en el banquillo a usted y a toda la banda criminal de su partido”, y acusó al conjunto del sistema autonómico catalán de funcionar como una red clientelar corrupta. Illa volvió a responder, esta vez más calmado. “Puede investigar lo que crea conveniente, mi grupo hace las cosas bien hechas”, zanjó, con el tono aún encendido.

Antes del choque con Vox, Salvador Illa había tenido un intercambio también tenso con Alejandro Fernández (PP). El líder popular había centrado su intervención en el informe de la UCO sobre el caso Koldo, y en concreto en la aparición del nombre de Illa en las conversaciones intervenidas. Fernández pidió explicaciones “desde el respeto institucional” y dejó claro que no le acusaba de nada, pero exigió respuestas claras: “¿Quién es el tal Chili? ¿Le consta que le están investigando? ¿Participaron Koldo o Santos Cerdán en la compra de mascarillas mientras usted era ministro?”

Illa, alterado, ha contestado rozando el grito: “De mascarillas, nada de nada de nada. Si me han investigado, no lo sé. Deduzco que sí, desde que era ministro. No tengo inconveniente en que me investiguen. Y no tengo ni p* idea de quién es el tal Chili”. Aclaró que "estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida" y acusó al PP de no apartar de su partido a los corruptos, "a diferencia del PSOE".

Junts y ERC

Preguntado por el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que hay un comportamiento indigno de una persona con una responsabilidad muy alta en el PSOE, y ha señalado que ya no es miembro del partido, y ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso. Sin embargo, ha dicho, está "muy dolido".

En respuesta a la pregunta del líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, sobre este caso, se ha mostrado dispuesto a "reforzar mecanismos" para prevenir la corrupción, y ha garantizado que, en lo que a él le compete, si hay casos de corrupción, se actuará con toda la contundencia.

Además, ha descartado que la presunta trama corrupta pueda "borrar" los 7 años de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, una presidencia que ha considerado positiva para España y para Cataluña. "Pienso que la presidencia de Pedro Sánchez ha sido positiva para España y para Cataluña. Lo pienso. Y un caso grave que ha habido en el Partido Socialista no debe borrar esto, y al menos a mí no me lo borra", ha expresado.