Alejandro Fernández le explica a Illa quién es "el Chili", a quien Koldo vincula con el ex ministro

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha protagonizado este martes un tenso cara a cara con Salvador Illa en el Parlament, al asegurar que ya se conoce la identidad de “el Chili”, alias mencionado en la investigación judicial por el caso Koldo y vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia.

“¿Ya ha descubierto por fin quién era el Chili?”, ha preguntado irónicamente Fernández al presidente de la Generalitat, quien ha respondido con otra pregunta: “No, ¿y usted?”. A partir de ahí, el dirigente popular ha desplegado su intervención más incisiva en semanas: “Se trata de Xiao Juan Li, Chi Li, ciudadana china hoy supuestamente en búsqueda y captura, y que le endosó al Ministerio de Sanidad que usted dirigía 361 millones de euros en mascarillas defectuosas”.

Fernández ha recordado que en la pasada sesión plenaria preguntó a Illa si conocía al “Chili” y que este respondió, “sorprendentemente alterado tratándose de usted, que no tenía, cito textualmente, ‘ni puñetera idea’”.

El jefe del PP catalán ha insistido en que, según lo revelado por la investigación, Koldo García y “Chili” actuaron coordinadamente como intermediarios en las compras de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad, y que incluso, según palabras de Koldo, Illa “reportaba los avances por Signal a Chili a diario”.

“¿Constituye ello un delito? No me corresponde a mí decirlo, solo a la justicia. Pero lo que sí le puedo afirmar hoy es que hace 15 días, aquí mismo, usted me contestó iracundo y un tanto faltón, de manera insuficiente y ocultando deliberadamente información que hoy sabemos todos”, ha concluido Fernández, recordando que Illa comparecerá por este asunto el próximo 15 de julio: “Ganaremos todos. Muchas gracias”.

Por su parte, Salvador Illa lo ha negado todo. "Usted es un hombre habitualmente prudente y acaba de cometer una imprudencia grave, y un error grave que lamentará. Es completamente falso lo que ha dicho", ha afirmado tajante. El presidente ha asegurado no saber "quién es esa persona" ni haber hablado nunca por "ninguna aplicación". Ha ofrecido a Fernández la "oportunidad de desmentirlo". Si no, ha dicho, se reserva sus "acciones".

Además, siguiendo con la corrupción del PSOE, ha reconocido que lo de Santos Cerdán "es una situación muy desagradable y dolorsa", aunque ha querido poner en valor que Cerdán entró en prisión "sin ser militante del Partido Socialista y expulsado por el Partido Socialista", ante lo que Illa ha reivindicado una "reacción contundente".