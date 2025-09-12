Así es el alumno que va solo a clase en la Universidad de Barcelona: "Si un día falto, tengo que avisar al profesor para que no venga"

La universidad es considerada como una de las mejores etapas personales de todas. No solo se trata de aprender y culturizarse cobre nuevos contenidos académicos, sino que más bien es una época que te enseña a crecer con autonomía, madurar y compartir experiencias con otras personas que atraviesan un camino similar. Habitualmente, es un espacio donde se forjan amistades que perduran por muchos años, en el que también se descubren nuevas formas de pensar y en el que se amplían horizontes. Por lo tanto, resulta casi imposible cursar un grado universitario siendo el único alumno en clase.

Pues algo que parece improbable y de película le ha ocurrido a un joven estudiante de origen catalán que va solo a las clases en la Universidad de Barcelona. En una información compartida por RAC1 se ha publicado el caso de Roc Àngela Novella, un badalonés que acaba de comenzar el Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas.

"Tiene prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías"

La realidad es que esta carrera tiene tan solo a dos estudiantes en el primer curso, los cuales son el propio Roc y una alumna llamada Paula, joven de origen austriaco. Todos los grados tienen asignaturas optativas, y ejemplo de ello es este joven catalán, quien será el único alumno en alguna materia. Por ejemplo, a él le tocará ir sin nadie acompañado a las clases de catalán e italiano.

De hecho, este medio ha tenido la posibilidad de ponerse en contacto con Roc, quien ha asegurado que su futura licenciatura "tiene prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías". A su vez, ha puesto lo que está cursando y ha expresado que su carrera tiene muchas ventajas en comparación con otros estudios. "En mi carrera, eliges dos lenguas, y, si haces el itinerario de catalán , tienes las mismas salidas que alguien que haga Filología Catalana , y además, también puedo hacer italiano", argumenta.

"Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor"

En caso de exista la posibilidad de que no asista, sea por lo que sea, a las dos materias antes mencionadas, Roc deberá avisarlo con antelación. "Si un día falto a clase tengo que avisar para que no venga el profesor", anuncia a la vez que ya no hay más declaraciones del entrevistado en el artículo publicado por RAC1. La Universidad de Barcelona también ha querido hacer mención del tema, pero ha hablado sobre lo que supone estudiar esa carrera.

Según la UB, el grado cursado por estos dos estudiantes "recupera la vocación universalista de los estudios de humanidades, impartiendo conocimientos sobre la formación y consolidación de las principales tradiciones literarias de las lenguas románicas. Propone una aproximación sólida a la literatura medieval europea, a la sociedad que la produjo y disfrutó, ya la repercusión que ha tenido en las culturas".