Los problemas de una ecuatoriana para hacer amigas en Cataluña: "No pasa nada, tengo que adaptarme"

Anastasia Victoria, también conocida como @anastasiavictoriav en la plataforma TikTok, esuna joven influencer de origen ecuatoriano y con raíces rusas que en la actualidad está residiendo en España, más concretamente en la ciudad de Barcelona. En cuanto al tipo de contenidos que comparte en redes, se pueden encontrar temas que tienen que ver con sus experiencias personales y la percepción cultural que tiene como extranjera de nuestro país, con las barreras lingüísticas y lo que cuesta adaptarse a una nueva sociedad, y también sobre situaciones cotidianas con toques de humor.

Con una amplia cartilla de vídeos de todas esas categorías, uno que ha generado mucho interés ha sido aquel en el que ha tratado el tema de las amistades. Al fin y al cabo, los amigos son uno de los mayores tesoros que siempre hay que tratar de salvaguardar de la mejor manera posible. Esta es una preocupación para muchos ya que, por ejemplo, en caso de viajar a un sitio nuevo, existe ese temor por no tener a nadie cerca con quien compartir una conversación o, directamente, para escuchar las historias de otras personas y sus pensamientos.

"Quería tener amigas catalanas y no pude"

En este sentido, esta creadora latina y con influencias de Europa del centro es un caso perfecto para mostrar la dificultad que puede acarrear hacer amigos cuando se es nueva en la ciudad. Según Anastasia, esta ha sido una misión muy compleja para ella, ya que tenía un objetivo muy claro. "Quería tener amigas catalanas y no pude", sentencia. Tras este anuncio, comienza a poner en contexto a todo aquel que esté visualizando este testimonio.

Durante el vídeo, que fue publicado a finales del mes de julio, expresa que "hace dos años me mudé a Barcelona para hacer una maestría". Para el que desconozca este término, 'maestría' en España se relaciona con la palabra 'máster', lo cual se refiere al título académico de posgrado que se obtiene después de completar un longevo programa de estudios, ya sea una carrera universitaria, una licenciatura o un doctorado.

"Para mí fue difícil integrarme en esas circunstancias"

Anastasia, al estar residiendo y estudiando en Barcelona, ha tenido también un pequeño problema que ha tenido que ver con el idioma. Como todo el mundo sabe, España está compuesta de una lengua oficial (castellano) y de otras lenguas cooficiales. Ella, al ser latinoamericana, domina a la perfección el español. No obstante, y como era de esperar, no controla el catalán. Por lo tanto, "en mi maestría, la mayoría eran personas catalanas. Entonces, obviamente entre todos hablaban en catalán", explica.

Una de las mejores soluciones posibles sería, aparte de estar cursando los estudios del postgrado, sumergirse en el aprendizaje de otra lengua, en este caso el catalán. Tan solo dedicándole un par de horas al día, y debido a su similitud con la lengua madre de España, esta creadora tiene una gran posibilidad de conseguir amigas hablando en un idioma diferente al español. No obstante, ella misma ha explicado que es un poco tímida y que, según sus propias palabras, "para mí fue difícil integrarme en esas circunstancias", algo también comprensible.

"Si yo quiero encajar tengo que adaptarme y aprender catalán"

En muchos casos, no conseguir hacer nuevas amistades puede no ser asimilado de la mejor manera posible, lo cual supondrá que gran parte de las emociones negativas invadan las mentes de todos aquellos que sufren este tipo de situaciones. Por su parte, también están aquellos que viven estas coyunturas sin darle mayor importancia. Este tipo de personas suelen ser más independientes y prefieren mantenerse al margen de nuevos círculos sociales, por lo que, normalmente, esto no entrará dentro de sus principales preocupaciones.

El caso de Anastasia Victoria parece ser muy claro. A simple vista, parece ser una persona con grandes facilidades para conocer gente nueva. Entre sus cualidades, seguramente, se encontrará la de ser una persona muy extrovertida a la que le encanta la interacción social. Para ella, el no estar consiguiendo hacer amigas catalanas "no tiene nada de malo porque al final está en su ciudad", explica a la vez que apunta que se lo tiene que currar más. "Si yo quiero encajar tengo que adaptarme y aprender catalán". Anastasia no se rendirá, ya que concluye su testimonio realizando las siguientes declaraciones: "Algún día lo volveré a intentar".