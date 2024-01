Amazon cumple con su política lingüística y vuelve a plantar cara a los independentistas radicales

Por segunda vez, Amazon se ha negado a admitir una denuncia de los Mossosredactada en catalán. Una clienta no recibió un paquete que había comprado mediante el gigante de la venta "online". La empresa le dijo que para que pudiera recuperar el dinero debía presentar una denuncia, pero cuando la clienta la envió la respuesta fue muy clara: “No hemos podido verificar los detalles de la denuncia policial que nos propocionaste. Solo aceptamos denuncias policiales en español/castellano. Por tanto, no podemos seguir ayudándote con este asunto“.

La respuesta de Amazon fue la misma que dio hace aproximadamente dos meses a otro cliente que también les envió una denuncia de los Mossos redactada en catalán. Los independentistas radicales de Plataforma per la Llengua han entrado en cólera, pero por el momento Amazon se mantiene firme en su política lingüística.

En noviembre, Plataforma per la Llengua ya denunció que la compañía norteamericana había rechazado una denuncia policial de un cliente porque estaba en catalán. El cliente compró a la plataforma de comercio electrónico un ordenador portátil, pero recibió una botella de agua. Entonces, se puso en contacto con la empresa para notificarles la incidencia y Amazon le pidió que presentara una denuncia policial para poder tramitar la queja. El cliente fue a denunciar los hechos a los Mossos y la compañía consideró que había un problema: "No hemos podido verificar los detalles de la denuncia policial que nos proporcionaste. Necesitamos que esté en español, no en catalán. Por lo tanto, no podemos seguir ayudándote con este asunto. Te pediríamos que resolvieras los problemas y que vuelvas a compartir con nosotros la denuncia policial".