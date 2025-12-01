Analizan un jabalí atropellado por un tren en Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Las autoridades han recogido los restos de un jabalí atropellado por un tren de cercanías a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y lo están analizando en el marco del protocolo de actuación de crisis sanitaria de peste porcina, han explicado a EFE desde Agents Rurals.

El arrollamiento ha ocurrido cerca del mediodía y ha provocado retrasos en la línea R4 durante el mediodía y primera hora de la tarde, han explicado fuentes de Renfe. El incidente del jabalí muerto en la vía se produce en plena crisis de la peste porcina en Cataluña, de la que por ahora solo hay dos casos confirmados desde el pasado viernes, aunque otros ocho animales están pendientes de confirmación.

Los positivos se encontraban, precisamente, en zonas boscosas en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (en el término municipal de Cerdanyola del Vallès).

Este lunes, en una rueda de prensa, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes. Asimismo, Ordeig ha dicho que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España a través de carretera por un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes, si bien no está confirmado.