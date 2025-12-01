El gran anuncio de Illa en México: una nueva ruta aérea directa entre Barcelona y Guadalajara

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, han manifestado este lunes su intención de impulsar la creación de un vuelo directo entre Barcelona y Guadalajara, la capital jalisciense.

El anuncio se realizó durante la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos, en el marco del viaje institucional de Illa a México, acompañado por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y tras el encuentro que los dos dirigentes mantuvieron en abril en Barcelona. "El objetivo es avanzar en medidas concretas y nos hemos propuesto un reto: lograr lo antes posible un vuelo directo entre Guadalajara y Barcelona. No será una tarea sencilla, pero trabajaremos de manera conjunta para hacerlo realidad", afirmó Illa.

El presidente catalán ha destacado que los lazos existentes entre Cataluña y Jalisco, así como entre Barcelona y Guadalajara, "justifican y prácticamente reclaman una conexión aérea directa". En este sentido, se ha comprometido a ofrecer todo el apoyo institucional necesario para que el proyecto se materialice cuanto antes.

Cooperación y estrategia para América Latina

El acuerdo de colaboración firmado entre ambas administraciones pone el foco en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales avanzadas, la investigación, la cultura y la lucha contra el cambio climático.

Illa ha adelantado, además, que el Govern presentará próximamente una estrategia específica para América Latina, tras haber lanzado ya su plan de acción exterior para Asia. En esta nueva hoja de ruta, México y Jalisco ocuparán un papel clave. "La firma de este acuerdo es un primer paso en esa dirección", ha afirmado.