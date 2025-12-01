Cerdán volverá al "banquillo" del Senado a cuatro días de las extremeñas

Un día después llenar los aledaños del madrileño Templo de Debod con decenas de miles de persona (80.000 según la organización), el PP vuelca toda su ofensiva contra la corrupción que salpica a Pedro Sánchez en el Senado. "Les vamos a ganar y lo haremos en las urnas. En lo que llegan las elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones, seguiremos sacando información a los activos de las siguientes tramas", ha detallado Miguel Tellado.

El dos de Alberto Núñez Feijóo ha hecho hoy las veces de portavoz del partido. Tras el rutinario comité de dirección en la sede nacional, ha comparecido en rueda de prensa para comunicar cuáles serán los siguientes pasos de la rebautizada "comisión de investigación sobre el caso PSOE".

Lo más inmediato: el próximo 17 de diciembre, a cuatro días de las elecciones autonómicas en Extremadura, Santos Cerdán regresará al "banquillo" de la Cámara Alta. "Para que explique el cheque en blanco que, en nombre del presidente del Gobierno, ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo".

También, ha explicado, para que "clarifique el sistema de comisiones ilegales del 2% en obras públicas". Lo hará, además, "en una semana en la que el PSOE tiene la obligación de darle a la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico de la era Sánchez". Una pista que, fantasean los populares, acabará por descubrir la existencia de una 'caja B' en Ferraz.

Al margen del que fue secretario de Organización socialista, Tellado ha anunciado más citaciones que vendrán. Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos. "Para que explique la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de Zapatero que un número dos de Pedro Sánchez le hizo a otro número dos de Pedro Sánchez". Y Antonio Hernández. "Hoy secretario de Estado del Gobierno, que además se interesó por la red de prostíbulos" del padre de Begoña Gómez.

Tres nombres que, según el secretario general del PP, suponen "tres piezas clave de los tejemanejes de la corrupción socialista". A todos ellos, les exigirán que rinda "cuentas de todo lo que saben". Aunque el cerco parlamentario no se quedará ahí. Al hilo de una de las últimas confesiones de Ábalos antes de entrar en prisión, los populares registrarán "preguntas a Yolanda Díaz por el uso indebido de la vivienda de la que dispone en el Ministerio".

De ser cierta lo acusación de Ábalos, la vicepresidenta habría puesto una vivienda oficial "a disposición de personas que no podían utilizarla". Una anécdota que, sin embargo, denota que "el sanchismo empieza a cantar" y el PP, ha proclamado su número dos, "va a subir el volumen para que toda España escuche la Traviata sanchista".