Estos son los pensionistas que cobrarán más de 47.000 euros al año en 2026

10,4 millones de pensiones de la Seguridad Social que cobran 9,4 millones de personas se revalorizarán con la llegada del nuevo año. La subida general de las pensiones contributivas será del 2,7%, aunque las mínimas y las no contributivas experimentarán un alza aún mayor, aún por decidir por parte del Gobierno. También verán incrementada su paga por encima del IPC los pensionistas que reciben la pensión máxima del sistema y que llegarán a cobrar más de 47.000 euros al año.

Según recoge la reforma de las pensiones de 2023, impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la pensión máxima de la Seguridad Social se incrementa anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional de 0,115 puntos porcentuales que se aplica cada año desde 2025 hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

Este incremento adicional tiene como objetivo compensar la mayor carga que el aumento gradual de las bases máximas (IPC+1,2 puntos) de cotización supondrá para los trabajadores con mayores ingresos, como parte del mecanismo de destope de las pensiones.

Para el año 2026, con una previsión de subida del IPC del 2,7%, la pensión máxima aumentará un 2,815% (2,7%+0,115 puntos), situándose en alrededor de 3.359,6 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 3.267,6 euros de 2025. Es decir, pasarán de cobrar 45.746,4 euros al año en 14 pagas a 47.034,4 euros, unos 1.288 euros más.

El incremento del 2,7% se dio a conocer el pasado viernes después de publicarse la inflación de noviembre, que permite calcular el IPC medio anual (de diciembre de 2024 hasta noviembre de 2025). La subida supondrá, aproximadamente, 572 euros adicionales al año para las personas con la pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán 498 euros en promedio.

La reforma que aprobó el Gobierno cuando José Luis Escrivá era ministro de Seguridad Social contempla mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas para igualarse al umbral mínimo de pobreza.

Las pensiones no contributivas crecerán por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. En este sentido, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, declaró en una reciente entrevista que ve razonable que las pensiones no contributivas suban un 5% en 2026.