Apagados los dos incendios de dos de los tres camiones accidentados en la AP-7 en l'Aldea, en Tarragona

Los Bombers de la Generalitat han apagado los 2 incendios que se han generado en 2 de los 3 camiones implicados en el accidente que corta la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) desde este martes a primera hora de la mañana.

Tras apagar los incendios sobre las 8.35 horas de este martes, el cuerpo ha recogido las mangueras para que pueda entrar la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está "dañada y hay mucha chatarra en el asfalto", han informado en un mensaje en 'X'.

Han añadido que la vía continúa cortada en ambos sentidos y que siguen trabajando con 12 dotaciones en el incidente.

"Herido muy grave"

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha confirmado que uno de los tres conductores cuyo vehículo se ha accidentado en la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) este martes sobre las 5.25 horas está herido muy grave y otro de los dos conductores está herido. "Podríamos estar hablando de un herido muy grave que puede ser víctima mortal", ha dicho en una entrevista en TV3.

En el accidente se han visto implicados 3 camiones, 2 de los cuales se han quemado y, después que los Bombers de la Generalitat los hayan sofocado sobre las 8.35 horas, ha entrado la maquinaria pesada a limpiar la calzada, ya que la mediana está dañada y hay mucha chatarra en el asfalto.