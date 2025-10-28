Barcelona es la ciudad europea con más tiendas por kilómetro cuadrado, y con mucha diferencia

Paseando por Barcelona uno se da cuenta de la gran cantidad de tiendas que tienen las calles de la Ciudad Condal, pero un estudio deja claro que no es solo una sensación, sino una realidad: Barcelona es la ciudad europea con más tiendas por kilómetro cuadrado, y por mucha diferencia.

Según un informe de la Generalitat de Cataluña publicado en 2024, llamado "mapa comercial de capitales europeas", Barcelona tiene una densidad de 1.382 comercios por kilómetro cuadrado, dejando lejos a otras capitales de Europa como Madrid (391), París, (30), Lisboa (214), Londres (144), Milán (100) o Múnich (50).

Además, es la única de las grandes ciudades europeas que cuenta con un eje comercial a menos de 15 minutos a pie. El informe muestra también que Barcelona tiene un total de 62.000 locales comerciales, lo que supone que hay 3,65 establecimientos por cada 100 habitantes.

Tiendas y mercados

En concreto, Barcelona es la ciudad europea con más tiendas de ropa y complementos, con un total de 4.195, y la segunda (solo por detrás de Madrid) con más restaurantes y bares, con 5.698.

Respecto a los mercados municipales, Barcelona también está en el podio, solo con Madrid por delante. En total tiene 39, seis menos que la capital española, aunque muchos más que Lisboa (25), Milán (21) o París (5).