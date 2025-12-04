Barcelona estrena una nueva ruta panorámica para disfrutar de las Luces de Navidad

El bus turístico Barcelona City Tour, operado por Grupo Julià y Moventis, ha ampliado su oferta con la puesta en marcha del nuevo 'Barcelona Christmas Tour', una ruta especial que permite disfrutar, con vista panorámica, de la popular iluminación navideña de Barcelona, así como del ambiente festivo de la ciudad y de sus principales calles y monumentos iluminados durante estas fiestas.

Con salida desde el centro histórico de la ciudad, en la Plaza Catalunya (parada de la Ruta Verde de Barcelona City Tour, enfrente de El Triangle Centro Comercial) el itinerario recorre los puntos con mayor atmosfera y ambientación navideña, como el paseo de Gràcia (Casa Batlló, La Pedrera), las calles Rosselló, Cartagena, Sant Antoni Maria Claret (Recinte Modernista de Sant Pau), Sardenya (Sagrada Família), paseo de Sant Joan, Via Laietana, paseo Colom, Portal de la Pau (monumento a Colón), Paral·lel, Ronda Sant Pau, Gran Via de les Corts Catalanes, plaza Universitat, Roger de Llúria, Aragó, Balmes y Pelai, para acabar, de nuevo, en la plaza Catalunya.

El circuito, con una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos, se realiza a bordo de autobuses de dos plantas, con techo abierto, que ofrecen vistas panorámicas de 360 grados.

Además, un guía en directo acompaña el trayecto en catalán, castellano e inglés, compartiendo datos históricos, anécdotas y curiosidades que enriquecen la experiencia y permiten conocer Barcelona desde una nueva perspectiva.

Otras capitales turísticas europeas, como París o Londres, cuentan con rutas navideñas similares.

El servicio estará disponible de lunes a domingo hasta el 4 de enero de 2026, excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 01 de enero, con salidas a las 18:30 horas y 20:30 horas, y un precio desde 10 euros por billete, convirtiéndose en una opción ideal tanto para visitantes como para residentes que deseen descubrir una visión diferente de la Navidad en Barcelona.