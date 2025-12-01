Barcelona inicia la renovación de esta área en Nou Barris: 12 meses de obras y casi tres millones de presupuesto

El barrio de la Trinitat Nova afronta esta semana la fase final de las obras de urbanización de la calle Palamós, en el distrito de Nou Barris. El consistorio, así pues, intervendrá sobre una superficie superior a los 8.000 metros —de los cuales cerca de un 30% se convertirán en zona verde— para “dar continuidad a la nueva fisonomía de la calle” y dar paso a “la renovación total” de la zona, según informó el gobierno municipal este domingo mediante un comunicado.

La renovación urbanística, que tiene una duración prevista de 12 meses y un presupuesto de 2,8 millones de euros, se centraliza en la calle Palamós y su remodelación vial con aceras, farolas y mobiliario urbano nuevo, así como la construcción de una nueva zona verde en el interior de la manzana que conforman los nuevos edificios, situados entre las calles Palamós, S’Agaró i La Llosa.

“Adaptación al cambio climático”

“Una parte de los fondos proviene del proyecto europeo ReGreeneration, una iniciativa desarrollada en nueve ciudades de la Unión Europea (UE), con el objetivo de transformar espacios comunitarios en zonas con mejor adaptación al cambio climático”, explicó el Ajuntament sobre unas obras que pretenden “fomentar la accesibilidad, la biodiversidad y la promoción de la salud y el bienestar” de los residentes.

En concreto, está prevista la plantación de una cuarentena de árboles y otras especies vegetales. También, la construcción de nuevos espacios destinados a una mejor y fácil relación del vecindario del barrio de la Trinitat Nova.

Pacificación del barrio de Sant Antoni

En paralelo a esta renovación, el Ajuntament de Barcelona anunció el pasado viernes la pacificación de dos calles del barrio de Sant Antoni: Comte Borrell, Parlament y la plaza en el cruce de estas vías.

"Uno de los principales aprendizajes incorporados es el incremento de la presencia de verde, con especial énfasis en el arbolado y con una reducción de los parterres en las calles", especificó el consistorio sobre esta reforma.

En este caso, la inversión es de 11,2 millones de euros y se prevé que las obras comiencen durante el segundo trimestre de 2026: su duración se calcula que será también de un año, al igual que la del barrio de la Trinitat Nova.