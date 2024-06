Uno de los claustros góticos más grandes del mundo se podrá visitar gratis este verano en Barcelona

No hace falta irse lejos de Barcelona para encontrar joyas arquitectónicas de gran valor. Un ejemplo claro de ello es la gran presencia modernista en la ciudad (Sagrada Familia, Casa Batlló, La Pedrera), pero eso no es todo. De hecho, hay otra joya dentro de la ciudad, no tan conocida por los turistas: el Real Monasterio de Santa Maria de Pedralbes.

El monasterio abrirá su claustro al público de forma completamente gratuita a partir del 4 de junio y hasta el 13 de septiembre. Lo hará dos tardes por semana, (los martes y los viernes) permitiendo el acceso gratuito y sin necesidad de reserva previa entre las 18.00 y las 21.00 horas.

El propósito de esta iniciativa es promover el patrimonio del monasterio, permitiendo a los visitantes disfrutar de uno de los claustros góticos más grandes del mundo. El Monasterio de Pedralbes tiene casi 700 años de antigüedad, ya que fue fundado en 1327 por la reina Elisenda de Montcada, con el respaldo de su esposo, el rey Jaime II.

El monasterio es uno de los mayores exponentes del gótico catalán, y su claustro es especialmente relevante, debido a su tamaño. El interior del monasterio, así como su huerto medieval de casi 3.000 m² de cultivo, también están abiertos al público y pueden visitarse durante todo el año, aunque requieren una entrada que cuesta 5 euros.