El líder del Frente Obrero sorprende con el independentismo catalán: "No es que la gente no se sienta española"

Las discusiones pueden abarcar todo tipo de temas. Ya sea sobre el dinero, el trabajo, la educación de los hijos o los conflictos entre las amistades, entre otros, estos enfrentamientos verbales pueden realizarse sobre lo que sea y a cualquier hora del día. Diferencias en los estilos de vida, celos o desconfianza entre parejas, broncas por el excesivo uso del teléfono móvil... una interminable lista en la que se pueden tratar aspectos más o menos importantes según la percepción y opinión de cada uno.

No obstante, uno de los pensamientos que genera más controversias es el relativo a las ideas políticas, ya sean de izquierdas, centro o derecha. Eso sí, algo diferente ocurre cuando lo que se está tratando es el independentismo, un movimiento que cuenta con notable presencia en Cataluña y que ha generado diversos conflictos en todo el territorio. Como todos los lectores sabrán, se trata de una creencia que tiene como objetivo la separación de una Comunidad Autónoma del resto del país, con la intención de construirse un nuevo Estado soberano.

¿Cataluña está llena de independencia?

Durante los últimos años, el independentismo ha sido un tema muy candente, sobre todo a partir del momento en el que el Tribunal Constitucional recortó partes del nuevo Estatuto de Autonomía. Esto fue interpretado como una falta de respeto para aquellos que tenían la idea de Cataluña como una nación que podía aspirar al autogobierno, por lo que hubo un aumento del descontento por parte de este grupo que terminó en movimientos independentistas mucho mayores.

Las razones que también explican la persistencia del independentismo, además del sentimiento de identidad nacional diferente al español, el deseo de una autonomía política y fiscal, y un agravio económico, también existen creencias por parte de algunos sectores catalanes relacionadas con una sensación de incomprensión, falta de reconocimiento o incomprensión por parte del gobierno central hacia la cultura, la lengua o las instituciones. Todo esto, en su conjunto, ha conllevado a grandes movimientos de rebelión, como por ejemplo aquel referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que generó conflictos sociales.

El independentismo llega a la Diada con la amnistía como condición a Sánchez en el foco Europa Press

Por eso, España está enfrentada. El bando contrario ve en el independentismo una amenaza que pone en riesgo las reglas democráticas y construir nuevas que pueden conseguirse mediante el victimismo. Esto ha generado una actitud de rechazo e, incluso, de odio por parte de varios, quienes consideran que Cataluña está llena de personas que mantienen este tipo de ideología. No obstante, la idea ahora mencionada puede inducir a error, y así lo ha explicado un especialista.

"Cuando he vivido allí, había un sentimiento español grandísimo"

Roberto Vaquero (@robertovaquero_) es un escritor, historiador y geógrafo muy conocido por su presencia en las redes sociales. Nacido en Madrid, se dedica a ofrecer contenido dedicado a los análisis y las críticas políticas en España, donde pueden entrar la inmigración, el feminismo, la identificad nacional o el propio independentismo. Además, Roberto es el actual líder delFrente Obrero.

En una de sus publicaciones en la plataforma TikTok, el que es también el secretario general del Partido Marxista-Leninista ha tratado el tema del separatismo y el pensamiento de varios españoles sobre que Cataluña está llena de independentistas. Sin embargo, Roberto ha expresado totalmente lo contrario. "Que no os engañen. Cuando he vivido en Cataluña había un sentimiento español grandísimo, sobre todo en los barrios obreros", asegura.

"En Barcelona ganó Ciudadanos, ¿de qué están hablando?"

Los lugares que cuentan con una mayor presencia de catalanes que votan a los partidos con estas ideas políticas son los barrios burgueses y los pueblos profundos. "La gente que es tan independentista está en los barrios pijos burgueses y los pueblos profundos con gran cantidad de votos, esa es la realidad", explica. Para afianzar el pensamiento de que Cataluñano está repleta de personas con ideas de autodeterminación refleja lo siguiente: "Si en Barcelona ganó Ciudadanos, ¿de qué están hablando?".

Retomando con el referéndum ilegal del 2017, Roberto ofrece el argumento definitivo que demuestra que el independentismo es algo que no tienen tanto apoyo en esta comunidad. Expone que, en caso de que hubiese un referéndum que no fuese "una cosa amañada, el independentismo sería derrotado". En caso de tener el apoyo necesario, el movimiento habría durado más de "dos segundos". Sin embargo,"no lo mantuvo, porque se sabe que no tiene ese apoyo. No lo tiene", declara.