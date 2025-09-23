Cataluña se prepara para un nuevo récord Guinness: guarda la fecha y participa si cumples las normas

Cada año Guinness World Records publica, desde hace más de seis décadas, una colección de récords mundiales, tanto de logros humanos como del mundo natural. El propio libro en sí ya es un récord del mundo, pues es la serie de libros más vendida con derechos de autor de todos los tiempos. Son muchos los tipos de récords que se publican cada año, y Cataluña se prepara para escribir uno nuevo en la historia.

Concretamente, así como explica Marc Solé en su cuenta de TikTok, se ha creado un grupo de Whatsapp en el que se ha enviado este mensaje: "¡Atención, MARCs de Cataluña! Ha llegado el momento de unirnos. Somos muchos, pero todavía no nos hemos juntado todos... y queremos hacer historia".

Por ello, sigue el mensaje, "Estamos organizando la gran quedada de MARCs para batir un Récord Guinness mundial". Todavía no han un sitio exacto para la reunión que batiría el actual récord, pero sí una fecha: el próximo 25 de abril, día de Sant Marc.

La idea, según cuenta Solé, es batir el récord de mayor número de personas reunidas con el mismo nombre, actualmente registrado en 2.325 personas en Bosnia y Herzegovina. Para ese día y este evento, ya se están preparando actividades tanto para niños como para adultos, actuaciones musicales y culturales, foodtrucks...Pero, ¿conseguirá Cataluña reunir a más de 2.325 Marcs?