Clases gratis de catalán en el tren de Barcelona a París: la nueva medida lingüística

El objetivo es "promover un turismo más consciente y respetuoso"

Economía.- SNCF abre este miércoles la venta de billetes de alta velocidad Barcelona-París hasta julio de 2026
Un tren Europa Press
SNCF y el Institut Ramo Llull han alcanzado un acuerdo para ofrecer clases de catalán a los usuarios franceses e internacionales de sus servicios de alta velocidad TGV Inoui que unen Barcelona y París, informa SNCF en un comunicado este miércoles.

Las clases son gratuitas y tienen el objetivo de acercar la lengua y cultura catalanas a los viajeros, y los viajeros catalanes pueden pedir clases de francés cuando se desplacen a París.

Las lecciones de catalán están disponibles durante todo el viaje en los dos sentidos de la ruta, y SNCF ha recordado que para en ciudades como Girona, Figures (Girona), Montpellier o Nimes (Francia).

El objetivo es "promover un turismo más consciente y respetuoso, que valore la diversidad lingüística, el patrimonio cultural y la sostenibilidad".

Las lecciones ofrecerán referencias a monumentos emblemáticos, tradiciones, gastronomía y paisajes de Barcelona y el resto de Catalunya.

