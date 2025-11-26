Acceso

Foment del Treball incorpora a Aktios para "impulsar la transformación digital" y el talento de las empresas catalanas

Tornos ha celebrado que el pacto les ayuda "a continuar ofreciendo valor" a sus socios

El secretario general de Foment del Treball, David Tornos, y el ceo de Aktios, Jesús Rodríguez, han firmado un acuerdo de colaboración para "impulsar la transformación digital y el crecimiento del talento empresarial", informa la patronal este miércoles.

El objetivo del acuerdo es acompañar a las empresas catalanas "en su evolución digital y en la mejora de su competitividad".

Rodríguez ha explicado que la voluntad es aportar su experiencia para que las empresas puedan avanzar en sus proyectos de transformación, y Tornos ha celebrado que el pacto les ayuda "a continuar ofreciendo valor" a sus socios.

