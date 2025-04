El coach de Operación Triunfo que actuó como agente de movilidad y controló el tráfico durante el apagón en Barcelona

Parece que la situación del apagón en España, el cual ya ha pasado a la historia por ser un día caótico en todas las calles del país, ya está más calmada y poco a poco ya va volviendo todo a la normalidad. Aunque todavía no hay una razón exacta sobre las razones por las que los ciudadanos se quedaron sin luz a partir de las 12:33 horas del mediodía, todo hace indicar que parece haber sido una fuerte perturbación en las redes de alta tensión.

Durante unos cinco segundos se produjo una caída de 15 gigavatios en la red eléctrica peninsular, lo que se traduce en un 60% de la demanda en ese momento. El resultado de esto sorprendió a todos los españoles, ya que la luz dejó de funcionar y todo estaba parado a partir de ese instante. A no ser que fuese mediante un generador, nadie podía disponer de servicios que requirieran de la necesidad de energía.

Francia alega que está mejor protegida que España ante apagones masivos CONTACTO vía Europa Press Europa Press

1.250.000 de personas se subieron al autobús en Barcelona durante el día del apagón

En la actualidad, este es uno de los peores acontecimientos que pueden ocurrir. Por ejemplo, las redes no funcionaban, por lo que los ciudadanos no podían mantenerse en contacto vía llamada telefónica, suponiendo esto que gran parte de la población estuviese incomunicada. En las casas, el Wifi tampoco funcionaba, por lo que el acceso a Internet era imposible y tampoco se podía chatear con nadie a no ser que se tuvieran datos móviles, los cuales también dejaron de funcionar durante gran parte del apagón. Y no solo esto, ya que el sector del transporte público y privado también se vieron perjudicados en grandes medidas.

El metro tuvo que cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, y aquellos que estaban circulando tuvieron que quedar parados y evacuar a los pasajeros del interior. Lo mismo ocurrió con los trenes, pero ahora la frecuencia de ambos servicios comienza a transitar de forma habitual; la R4 todavía sufre demoras. El único medio que podía trabajar con algo más de solvencia era el autobús, ya que transitaba de día por carreteras y casi nada le privaba de su circulación usual. Fue así que Transportes Metropolitanos de Barcelona registró una cifra récord en cuanto al número de pasajeros; se estima que se reunieron a alrededor de 1.250.000 viajeros.

Apagón.- Los autobuses de Barcelona y área metropolitana registran récord de pasajeros con 1,25 millones en el apagón Europa Press

Un coach de Operación Triunfo controlando el tráfico en Barcelona

Lo que fue inevitable en las calles de Barcelona fue la presencia de la saturación en el tráfico. Los semáforos y varias señales, al no funcionar, generaron confusión entre los conductores, quienes en esos momentos no sabían cómo respetar correctamente las normas en las carreteras. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) tomó la iniciativa de recomendar al público a evitar desplazarse "en la medida de lo posible". No obstante, estos consejos no sirvieron de mucho para los que ya estaban conduciendo.

Por ello, la Guardia Urbana tuvo que verse en la obligación de mandar a varias patrullas a controlar el tráfico, pero los atascos eran tan grandes que llegaron a verse voluntarios realizando las mismas prácticas que estos cuerpos de seguridad. Un ejemplo que posiblemente nadie esperaba era el de ver a Gerard Ibáñez, productor, director musical y coach en Operación Triunfo 2023, realizando labores de control, sustituyendo así a los semáforos que no funcionaban.

La Guardia Urbana terminó agradeciéndole su labor a Gerard Ibáñez

Ibáñez aseguró que estaba volviendo a su casa y que vio como dos vehículos casi chocaron en la zona del cruce entre las calles Aragón y Urgell. Además, trató de frenar a otro vehículo que se aproximaba a la zona, y fue en aquel preciso instante cuando unos obreros le prestaron un chaleco y un silbato y se puso manos a la obra. El director musical aseguró que un coche de la Guardia Urbana pasó de largo frente a él y que unos Mossos d'Esquadra le llamaron la atención preguntándole qué es lo que estaba haciendo ahí. Los vecinos de la zona le ofrecieron agua y refrescos, tanto a él como a otro voluntario que estaba realizando las mismas labores.

Posteriormente, llegaron más guardias urbanos que al principio no comprendían por qué se habían puesto estas dos personas a realizar estos controles, ya que no poseen las dotes necesarias para ejecutar bien estas labores. No obstante, terminaron comprendiendo el imprevisto que estaba sufriendo todo el país durante por el apagón y terminaron agradeciéndoles el haber hecho estas tareas.