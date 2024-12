La ex consellera independentista de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña se muestra favorable al velo islámico en las escuelas

La ex consellera de Igualdad de la Generalitat de Cataluña, Tània Verge (ERC) ha hablado sobre inmigración y velo islámico en una entrevista concedida al digital El Nacional. Se muestra favorable a que Cataluña tenga las plenas competencias en inmigración, "para garantizar los derechos a todas las personas que llegan a Cataluña".

Sorprende sobre todo su posicionamiento en torno al velo islámico, teniendo en cuenta que defendió el feminismo radical desde la conselleria de Igualdad y Feminismo. No prohibiría el velo islámico en las escuelas. En su opinión, eso fomenta el abandono escolar de esas niñas.Tània Verge cree que hay que priorizar el derecho a la educación. "El derecho a la igualdad de mujeres y hombres también, pero imposiciones que chocan frontalmente con otro derecho no necesariamente garantizan la igualdad", ha dicho.

A continuación, ha pedido "trabajar des del ámbito de las políticas de prevención para detectar situaciones donde las chicas no puede elegir". Así mismo, ha advertido de la "supuesta" protección de las mujeres musulmanas por parte de la "extrema derecha". Una defensa que según apunta es "falsa, totalmente instrumenta, y nada creíble".

Además, sobre el velo islámico, ha pedido no caer en la "trampa de la extrema derecha": "Un hijab no es lo mismo que el burka, y hay mucha intencionalidad política en mezclarlo todo", avisa. Afirma rotundamente que "una pieza de vestir no se puede identificar como opresora", sino que es "una expresión de identidad".