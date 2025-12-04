¿Cuándo actuará Rosalía en Barcelona?

Es uno de los conciertos más esperados, tanto como lo fue el disco que sirve como excusa para una gira deseada por muchos. Rosalía ya ha puesto fecha a su aterrizaje en Barcelona para dar a conocer en directo su 'Lux'. El Palau Sant Jordi acogerá a Rosalía los días 13, 15, 17 y 18 de abril del próximo año. Previamente estará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril.

La gira 'Lux Tour 2026' no arrancará en nuestro país sino que el pistoletazo de salida se dará el 16 de marzo en Lyon (Francia) y pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Rosalía también estará en Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).

Las entradas estarán disponibles a partir del 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation, y la preventa será el 9 de diciembre a la misma hora.